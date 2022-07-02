«Филадельфия» может заморозить контракт с российским вратарем

Об этом «Матч ТВ» на правах анонимности рассказал известный североамериканский эксперт.

«Против Федотова в России могут открыть уголовное дело за уклонение от воинской службы. Тогда он не сможет выехать в США. “Филадельфии” не останется ничего, кроме как внести Ивана в список “defected” (отказник), кто не явился в тренировочный лагерь — и заморозить его контракт в НХЛ», — объяснил источник.

Вчера голкипер ЦСКА и сборной России был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Сообщается, что у военной прокуратуры есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии. Хоккеисту могут вменить статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной службы» (срок до двух лет).

В военкомате Федотову стало плохо, и его увезли на машине скорой помощи.