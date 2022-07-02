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11:09 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Филадельфия» может заморозить контракт с российским вратарем

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» может заморозить контракт с российским вратарем Иваном Федотовым, если в отношении того будет возбуждено уголовное дело.

Филадельфия
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Матч ТВ» на правах анонимности рассказал известный североамериканский эксперт.

«Против Федотова в России могут открыть уголовное дело за уклонение от воинской службы. Тогда он не сможет выехать в США. “Филадельфии” не останется ничего, кроме как внести Ивана в список “defected” (отказник), кто не явился в тренировочный лагерь — и заморозить его контракт в НХЛ», — объяснил источник.

Вчера голкипер ЦСКА и сборной России был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Сообщается, что у военной прокуратуры есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии. Хоккеисту могут вменить статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной службы» (срок до двух лет).

В военкомате Федотову стало плохо, и его увезли на машине скорой помощи.

В прошлом сезоне Федотов выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина. В мае голкипер заключил однолетний контракт с «Филадельфией». Он был выбран клубом из НХЛ в седьмом раунде драфта-2015 под общим 188-м номером. Права «Филадельфии» на игрока будут сохраняться в течение этого и следующего сезона, поэтому «Флайерз» не потеряют Федотова, если его контракт будет заморожен.

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