«Филадельфия» может заморозить контракт с российским вратарем
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» может заморозить контракт с российским вратарем Иваном Федотовым, если в отношении того будет возбуждено уголовное дело.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» может заморозить контракт с российским вратарем Иваном Федотовым, если в отношении того будет возбуждено уголовное дело.
Об этом «Матч ТВ» на правах анонимности рассказал известный североамериканский эксперт.
«Против Федотова в России могут открыть уголовное дело за уклонение от воинской службы. Тогда он не сможет выехать в США. “Филадельфии” не останется ничего, кроме как внести Ивана в список “defected” (отказник), кто не явился в тренировочный лагерь — и заморозить его контракт в НХЛ», — объяснил источник.
Вчера голкипер ЦСКА и сборной России был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Сообщается, что у военной прокуратуры есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии. Хоккеисту могут вменить статью 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной службы» (срок до двух лет).
В военкомате Федотову стало плохо, и его увезли на машине скорой помощи.
В прошлом сезоне Федотов выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина. В мае голкипер заключил однолетний контракт с «Филадельфией». Он был выбран клубом из НХЛ в седьмом раунде драфта-2015 под общим 188-м номером. Права «Филадельфии» на игрока будут сохраняться в течение этого и следующего сезона, поэтому «Флайерз» не потеряют Федотова, если его контракт будет заморожен.