Кубок Стэнли по ошибке доставили гей-паре, живущей по соседству с Ландескугом

Хранители трофея на пути к дому капитана «Колорадо» Габриэля Ландескуга ошиблись адресом и привезли Кубок Стэнли Дмитрию Руденко и его мужу Киту Карблеру.

«Я был первым, кто увидел машину, припаркованную у нашего дома. Человек открыл багажник, я увидел чемодан и узнал его, потому что смотрел финальные матчи [Кубка Стэнли]. В шутку сказал: “Это Кубок Стэнли?” А он говорит: “Да!” — рассказал Руденко KUSA.

Выяснилось, что Ландескуг живет в том же районе, что и пара, и у него похожий адрес.

«Они отличаются всего на одну цифру. Из-за этой цифры нам повезло!» — сказал Карблер.

Пара сказала, что хранители Кубка Стэнли были очень дружелюбны и позволили им провести несколько минут с трофеем.