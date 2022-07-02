НХЛ и клубы опасаются, что российские игроки не вернутся в лигу из России

По информации издания, генменеджер «Миннесоты» Билл Герин спрашивал у Кирилла Капризова, не рассмотрит ли он возможность остаться в США или провести межсезонье не в России.

Генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан планировал провести такой же разговор с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и другими российскими игроками.

«Что мне делать? Сказать: нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой. Они хотят увидеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», — сказал Герин.

Кроме того, отмечается, что российским игрокам будет сложно получить визу в США из-за прекращения выдачи виз консульством в России и загруженности американских консульств в Европе.