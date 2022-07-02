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2 июля, источник: Sports.Ru

НХЛ и клубы опасаются, что российские игроки не вернутся в лигу из России

НХЛ и клубы лиги опасаются, что власти РФ могут помешать российским игрокам вернуться. Как сообщает The Athletic, лига и некоторые команды обеспокоены тем, что этим летом хоккеисты могут не вернуться в расположение своих клубов из России.

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Источник: AP 2022

По информации издания, генменеджер «Миннесоты» Билл Герин спрашивал у Кирилла Капризова, не рассмотрит ли он возможность остаться в США или провести межсезонье не в России.

Генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан планировал провести такой же разговор с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и другими российскими игроками.

«Что мне делать? Сказать: нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой. Они хотят увидеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», — сказал Герин.

Кроме того, отмечается, что российским игрокам будет сложно получить визу в США из-за прекращения выдачи виз консульством в России и загруженности американских консульств в Европе.

Как сообщает издание, в сезоне-2021/22 россияне и другие европейские хоккеисты могли играть в США без рабочих виз. Это было разрешено в качестве исключения, о котором лига договорилась с правительством США в связи с пандемией COVID−19. Представители команд надеются, что исключение будет продлено на следующий сезон.

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