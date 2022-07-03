Сейв российского вратаря признали лучшим в сезоне НХЛ

Фанаты отметили игру голкипера в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» 17 марта. Тогда Сорокин смог дотянуться до шайбы клюшкой и отразил бросок форварда соперников Артемия Панарина.

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. В сезоне-2021/2022 26-летний россиянин одержал 26 побед в 52 встречах и провел семь сухих матчей. Он стал вторым в лиге по проценту отраженных бросков и в среднем пропускал 2,40 шайбы за игру.