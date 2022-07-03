Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Сейв российского вратаря признали лучшим в сезоне НХЛ

Болельщики признали сейв российского вратаря «Нью-Йорк Айленддерс» Ильи Сорокина лучшим в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Фанаты отметили игру голкипера в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» 17 марта. Тогда Сорокин смог дотянуться до шайбы клюшкой и отразил бросок форварда соперников Артемия Панарина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. В сезоне-2021/2022 26-летний россиянин одержал 26 побед в 52 встречах и провел семь сухих матчей. Он стал вторым в лиге по проценту отраженных бросков и в среднем пропускал 2,40 шайбы за игру.

Ранее российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

 Загитова занялась боксом и провела открытый спарринг. Почему ее осудили и высмеяли?
Дацюк рассказал о решении завершить карьеру
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь