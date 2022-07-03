Овечкин со сцены «Лужников» спел хит «Руки Вверх» вместе с 72 тысячами зрителей: видео

В один момент Овечкин оказался на сцене и, получив микрофон от Сергея Жукова, напел фразы из хита группы «Крошка моя». Между репликами хоккеист делал паузы, чтобы присутствовавшие на концерте 72 тысячи человек могли хором петь пропущенные слова. Овечкин опубликовал видео с концерта в соцсетях.