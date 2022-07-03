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10:31 (мск), источник: Sport24

Овечкин со сцены «Лужников» спел хит «Руки Вверх» вместе с 72 тысячами зрителей: видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит отпуск на родине.

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Источник: РИА "Новости"

2 июля форвард посетил концерт группы «Руки вверх» в «Лужниках».

В один момент Овечкин оказался на сцене и, получив микрофон от Сергея Жукова, напел фразы из хита группы «Крошка моя». Между репликами хоккеист делал паузы, чтобы присутствовавшие на концерте 72 тысячи человек могли хором петь пропущенные слова. Овечкин опубликовал видео с концерта в соцсетях.

Примечательно, что ровно неделю назад Овечкин спел несколько строчек из песни «Крошка моя» на вечеринке с участием отмечавшего день рождения Егора Крида после товарищеского матча «Динамо» — «Амкал».

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