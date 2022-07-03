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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: клубы НХЛ обсуждают выбор россиян на драфте из-за ситуации с Федотовым

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ведут внутренние дискуссии касательно выбора российских игроков на драфте 2022 года из-за ситуации с вратарем «Филадельфии» Иваном Федотовым, сообщил журналист Эллиотт Фридман в своей колонке на сайте Sportsnet.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу СМИ сообщили, что Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Хоккеисту стало плохо, после чего он был госпитализирован. Ранее источник РИА Новости заявил, что голкиперу грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ — за уклонение от призыва на военную службу. В воскресенье адвокат вратаря заявил РИА Новости, что его подзащитного направляют предположительно в Североморск, однако на данный момент связи с ним нет.

«В командах было много внутренних дебатов по поводу выбора российских юниоров на драфте НХЛ. Если проспекты будут уверены, что могут отправиться в Северную Америку после выполнения своих обязательств, это может облегчить ситуацию. Но будет ли кто-то уверен в этом к четвергу?» — написал Фридман.

Федотову 25 лет. В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После он подписал контракт с «Филадельфией», которая выбрала его на драфте 2015 года под общим 188-м номером. Вратарь заявлял, что переезд в США запланирован на июль.

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