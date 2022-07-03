СМИ: клубы НХЛ обсуждают выбор россиян на драфте из-за ситуации с Федотовым

В пятницу СМИ сообщили, что Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Хоккеисту стало плохо, после чего он был госпитализирован. Ранее источник РИА Новости заявил, что голкиперу грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ — за уклонение от призыва на военную службу. В воскресенье адвокат вратаря заявил РИА Новости, что его подзащитного направляют предположительно в Североморск, однако на данный момент связи с ним нет.

«В командах было много внутренних дебатов по поводу выбора российских юниоров на драфте НХЛ. Если проспекты будут уверены, что могут отправиться в Северную Америку после выполнения своих обязательств, это может облегчить ситуацию. Но будет ли кто-то уверен в этом к четвергу?» — написал Фридман.