«Спас моего еще не родившегося сына». Год нелепой трагедии с латвийским вратарем НХЛ

Ровно год назад в хоккейном мире случилась большая трагедия. Вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс погиб во время праздничного салюта в городе Нови штата Мичиган. Осколок от бракованной, не поднявшейся вверх петарды попал в спортсмена, он сразу потерял сознание и больше в себя не приходил. Кивлениекс не дожил до своего 25-летия чуть менее двух месяцев.

В первые часы после трагедии СМИ сообщали, что смерть хоккеиста наступила в результате травмы головы. Кивлениекс якобы выбежал из джакузи, где был во время разрыва салюта, попытался уклониться от снаряда, но поскользнулся на бетоне и упал. После вскрытия полицейские официально опровергли эту версию.

В момент запуска фейерверков рядом с Кивлениексом находились ещё около полусотни человек. Они собрались, чтобы отметить свадьбу дочери Мэнни Легаси — тренера вратарей «Коламбуса». Во время разрыва снаряда ближе остальных к Кивлениексу стоял другой латвийский голкипер «Блю Джекетс» — Элвис Мерзликин. Он наблюдал за салютом в обнимку со своей беременной женой.

«Он спас моего — ещё не родившегося — сына, спас мою жену и меня, — говорил позднее Мерзликин. — Он спас множество жизней. Если бы это был не я, моя супруга или сын, то были бы 50 других человек. Он умер героем. И это говорю не я, так сказал врач. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. Я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней».

Насколько сознательно и целенаправленно Кивлениекс принял удар на себя, неизвестно. Наверное, достоверный ответ на этот вопрос смог бы дать только он сам. Но так или иначе в историю «Коламбуса» вратарь вошёл как настоящий храбрец.

Источник: Twitter

Мемориал в память о Матисе Кивлениексе

На церемонии прощания с Матисом немногие из присутствовавших сумели сдержать слёзы. Особенно сложно монолог дался Легаси. Каждое лето с 2017 года, когда Кивлениекс приехал в НХЛ, он проводил в доме тренера. «Он стал членом моей семьи, — сказал Легаси. — Он был братом моей дочери и прекрасным другом нашему племяннику. Я хочу поблагодарить его маму и папу за то, что они вырастили этого прекрасного ребенка для нашего мира».

Брэд Ларсен, ассистент Джона Тортореллы в «Коламбусе», отметил, что в последние два года жизни Кивлениекс демонстрировал ощутимый прогресс. В январе 2020-го он выиграл первый матч в лиге, а за полтора месяца до смерти одержал главную победу в карьере: «засушил» сборную Канады на домашнем чемпионате мира, отразив все 38 бросков по своим воротам.

«Он вдохновил всю страну. Он вдохновил молодое поколение вратарей. Он повлиял на огромное число людей», — говорил Ларсен об этом успехе подопечного.

Источник: Официальный Twitter "Коламбуса"

Граффити в память о Матисе Кивлениексе