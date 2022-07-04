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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкину предложили попробовать себя в шорт-треке

Российскому хоккеисту клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину предложили попробовать себя в шорт-треке.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«У нас такие мысли были. Мы планировали показать шорт-трек с другой стороны — на стандартной “коробке” с защитой, возможно, не на профессиональных коньках. Главное, чтобы бежали в экипировке шорт-трека, как положено», — поделился Гуляев. Он выразил надежду, что многие российские хоккеисты, в том числе игроки из НХЛ, согласятся выступить на турнире.

25 июня Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры с передачи Федора Смолова. После этого 36-летний хоккеист был заменен.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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