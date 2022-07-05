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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Питтсбург» по-прежнему не может договориться о контракте с Малкиным

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. «Питтсбург» по-прежнему не может прийти к соглашению по поводу новых контрактов с нападающим Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2022

Соглашение Малкина с «Питтсбургом» истекает в июле, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 миллионов долларов. Восьмилетнее соглашение Летанга на 58 млн также истекает в июле.

По информации The Athletic, в переговорах есть небольшой прогресс. Ранее клуб предлагал хоккеистам двухлетние контракты, оба игрока отказались от них, тогда «Питтсбург» увеличил срок до трех лет. Предполагается, что Малкин и Летанг хотят получить контракты сроком минимум на четыре года.

Трансферное окно в Национальной хоккейной лиге открывается 13 июля.

Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1146 очков (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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