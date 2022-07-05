СМИ: «Питтсбург» по-прежнему не может договориться о контракте с Малкиным

Соглашение Малкина с «Питтсбургом» истекает в июле, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 миллионов долларов. Восьмилетнее соглашение Летанга на 58 млн также истекает в июле.

По информации The Athletic, в переговорах есть небольшой прогресс. Ранее клуб предлагал хоккеистам двухлетние контракты, оба игрока отказались от них, тогда «Питтсбург» увеличил срок до трех лет. Предполагается, что Малкин и Летанг хотят получить контракты сроком минимум на четыре года.

Трансферное окно в Национальной хоккейной лиге открывается 13 июля.