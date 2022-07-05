Как служат в армии хоккеисты других стран? Даже звёзды НХЛ не могут откосить от призыва

К истории с Иваном Федотовым приковано внимание всего хоккейного мира. Что с ним, где он, как так вообще вышло и что будет дальше? В этом материале «Чемпионат» расскажет, как решается армейский вопрос в других хоккейных странах. Таких, кстати, совсем немного, в большинстве государств мира армия исключительно профессиональная, например, в той же Канаде или США. Помимо России, призыв действует в Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Больше всего информации по обязательной службе спортсменов в армии дают финские СМИ. В армии надо отслужить в любое время до 29 лет, при этом время можно распределить отрезками на несколько лет. Вот что об армии рассказывал Лео Комаров, служивший в летнее время в 2007—2008 годах.

«Тебя учат быть мужчиной и обращаться с оружием. Встаёшь в 5:45, идёшь на пробежку, потом тренируешься весь день. На три недели мы уходили в лес, спали в палатках. Я не был рад тому, что пошёл в армию, но теперь думаю, что это был один из лучших периодов моей жизни. В армии ты взрослеешь. Проблема только в том, что пропускаешь лето, но по молодости это нормально».

Топовым атлетам до недавнего времени делались большие поблажки, чтобы не мешать их спортивным карьерам. Известные хоккеисты могли провести в расположении части всего пару ночей, а долг родине отдавали, создавая положительный образ вооружённых сил. То есть позировали для фото и раздавали интервью. Так в 2011 году «служили» Микко Койву, Сами Ватанен и Микаэль Гранлунд.

В последние годы от поблажек отказались, и теперь нельзя отслужить номинально. Но можно подать заявку на службу в Спортивной школе Минобороны. Там лучше условия, питание, а армейские тренировки чередуются со спортивными. Но возмущения всё равно были. Например, хоккейный агент Томи Хаула, отец нападающего Эрика Хаулы, предлагал закупать вооружение для армии вместо несения службы. «Тренировки в армии — совсем не то, что индивидуальные тренировки. Если ты играешь в плей-офф НХЛ до конца июня, а тренировочный лагерь начинается в сентябре, невероятно сложно пойти в армию. А если игрок получит в армии травму, кто будет платить ему зарплату? А что насчёт следующего контракта? Я предлагаю, чтобы ребята закупали для армии винтовки на € 50 тыс. Если игроки не идут в армию, это не значит, что они не патриоты», — говорил Хаула-старший.

Но армия всё равно сделалась обязательной даже для суперзвёзд НХЛ. Например, в 2016 году отслужил защитник «Питтсбурга» Олли Мяяття, в этом году в числе призывников оказался вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало, откладывавший службу до последнего. Ему исполнилось 28 лет, и в Финляндии без отметки о прохождении службы ему просто не выдадут новый паспорт. А значит, и улететь на работу в НХЛ он не сможет.

«По закону каждый мужчина должен это сделать. Я откладывал это с 18 лет, потому что не хотел терять время летом, но теперь настал дедлайн. Нас тренируют на разведчиков, бегать по лесам, такие вещи. Для спортсменов служба короче. Нас обучают точно так же, как и всех остальных, но можно уложиться в летний период. Надо управиться как можно быстрее. Раньше спортсменам позволяли делать всё, что они хотят. Даже можно было не приезжать в армию, но людей это раздражало, потому что все должны быть в равных условиях, я с этим согласен», — говорит Корписало.

Готовится к армии и новоявленный чемпион НХЛ Микко Рантанен, но у него ещё есть в запасе пара лет. «Служить буду, но не этим летом», — говорил Рантанен в 2020 году.

Похожие правила действуют в Швейцарии. Военную службу надо пройти с 18 до 30 лет, при этом её можно отложить на срок до пяти лет по уважительным причинам. Минимальное время службы — 18 недель, которые можно разбить на несколько отрезков. Есть специальная программа «Атлеты армии», которая позволяет не прекращать спортивные тренировки.

Летом 2020 года нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир воспользовался коронавирусной паузой в мире и прошёл полный курс молодого бойца за раз. «Годом ранее я уже был в армии, но всего один день. Знал, что в этом году мне предстоит пройти службу в течение 18 недель. Сейчас как раз все спортзалы закрыты, дома полноценно тренироваться я не могу, у меня нет всего необходимого оборудования. Армия предложила отличное решение, у них отличная инфраструктура для тренировок, всё есть. Можно хорошо тренироваться и в то же время проходить службу. Я разговаривал с военными ещё до того, как подтвердил свой приезд. Спросил, отпустят ли меня, если надо будет уехать играть в клуб, мне сказали — можно будет уехать без проблем», — рассказывал Хишир.

В целом можно отметить, что в других странах служба для хоккеистов выстроена довольно удобно. Можно выбирать, в какой год служить, можно распределять время службы на несколько лет, а главное — минимальный период службы составляет всего 4,5−5,5 месяца. Конечно, непросто встроить армию в напряжённый график, но финны и швейцарцы выкручиваются. России стоит изучить опыт европейских стран в этом вопросе.