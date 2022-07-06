Красавица-жена лучшего русского защитника НХЛ. Лиза Сергачева стала учителем йоги и открыла бизнес

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Михаилу Сергачеву всего 24 года, а он уже один из самых титулованных и опытных российских защитников современности. На его счету бронза чемпионата мира, два Кубка Стэнли и 362 матча в НХЛ. Сергачев — один из важнейших игроков «Тампы», которая три года подряд играла в финале плей-офф. Все это время Михаила поддерживала на трибуне его жена Елизавета.

Михаил и Елизавета познакомились в интернете, когда оба были подростками. Девушка старше своего избранника на два года. Встречаться стали в 2017 году. Тогда защитника обменяли из «Монреаля» в «Тампу». Елизавета училась в Казанском федеральном университете и только приезжала к своему возлюбленному в гости.

В 2018 году девушка закончила университет и переехала к Сергачеву в Тампу, где пара до сих пор живет.

Елизавета начала вести блог в интернете и искать себя: сначала работала визажистом, продавала купальники через социальные сети и рассказывала о жизни в США, параллельно обучаясь йоге.

«Мне казалось, что со мной что-то не так, что все уже нашли свое дело, а я какая-то “лохушка”. Теперь уже понимаю, что это был абсолютно нормальный период. Я закончила университет, резко уехала в другую страну, этот кризис был неизбежен. Год примерно я просто мучилась и страдала», — писала она о том периоде жизни.

Когда началась пандемия коронавируса, девушка запустила закрытый клуб йоги и начала вести уроки в онлайн-формате. Активно стал расти и блог. Девушка продолжила обучение в сфере медицины и спорта, освоила пилатес и начала преподавать и его.

Параллельно запустила бренд одежды SHELBY YOGA.

Год назад, когда «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли, Елизавета и Михаил рассказали о своей свадьбе. Ее сыграли еще 22 декабря 2020 года, но тогда пара не стала афишировать событие.