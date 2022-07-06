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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Капризов находится в розыске за покупку военного билета

Российский хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов разыскивается по делу о покупке военного билета, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Источник: AP 2022

По данным источника, 26 июня Капризов прилетел в Россию. В публикации отмечается, что военный билет он мог приобрести во время выступления за «Салават Юлаев».

Ранее по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан вратарь ЦСКА Иван Федотов.

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