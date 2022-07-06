Умер известный тафгай из НХЛ, наносивший травму Буре

Марчмент завершил профессиональную карьеру хоккеиста в 2006 году. С сезона-2007/08 он занимал должность скаута в «Сан-Хосе», а также работал тренером по развитию в командах системы клуба. Его сын Мэйсон Марчмент выступает за «Флориду Пантерз».

За свою хоккейную карьеру в НХЛ Марчмент провел 926 матчей и набрал 182 очка (40 шайб + 142 передачи), выступая в разное время за «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхокс», «Хартфорд Уэйлерз», «Эдмонтон Ойлерз», «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Сан-Хосе», «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Он был известен как жесткий игрок, которого обвиняли в травмах многих хоккеистов, в том числе Павла Буре. В 1995 году его силовой прием частично привел к коллапсу одного из легких форварда «Торонто» Майка Гартнера. В активе Марчмента 2307 штрафных минут, он занимает 31-е место в истории лиги по этому показателю.