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6 июля, источник: Спорт РИА Новости

Умер известный тафгай из НХЛ, наносивший травму Буре

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший защитник ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Брайан Марчмент умер на 54-м году жизни, сообщает в своем Twitter экс-вратарь, а ныне аналитик ESPN Кевин Уикс.

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Причины смерти Марчмента не сообщаются.

«К сожалению в Монреале скончался давний защитник клубов НХЛ, ныне работавший скаутом в “Сан-Хосе Шаркс” Брайан Марчмент. Глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде», — написал Уикс.

Марчмент завершил профессиональную карьеру хоккеиста в 2006 году. С сезона-2007/08 он занимал должность скаута в «Сан-Хосе», а также работал тренером по развитию в командах системы клуба. Его сын Мэйсон Марчмент выступает за «Флориду Пантерз».

За свою хоккейную карьеру в НХЛ Марчмент провел 926 матчей и набрал 182 очка (40 шайб + 142 передачи), выступая в разное время за «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхокс», «Хартфорд Уэйлерз», «Эдмонтон Ойлерз», «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Сан-Хосе», «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Он был известен как жесткий игрок, которого обвиняли в травмах многих хоккеистов, в том числе Павла Буре. В 1995 году его силовой прием частично привел к коллапсу одного из легких форварда «Торонто» Майка Гартнера. В активе Марчмента 2307 штрафных минут, он занимает 31-е место в истории лиги по этому показателю.

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