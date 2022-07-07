Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:34 (мск), источник: Sport24

Сезон НХЛ стартует 7 октября матчем «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» в Чехии

НХЛ представила полное расписание регулярного сезона-2022/23.

Сан-Хосе
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Наверх

Сезон стартует 7 октября с матча между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Чехии. В Северной Америке сезон стартует 11 октября с матчей «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес» — «Вегас».

В рамках регулярного чемпионата в общей сложности состоится 1312 матчей.

Регулярный чемпионат завершился 13 апреля.

 Украинская спортсменка выложила фото в облегающих трусах, засветив шикарную фигуру: «Какая аппетитная!»
Украинку назвали одной из самых красивых девушек в киберспорте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь