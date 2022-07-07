Сезон НХЛ стартует 7 октября матчем «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» в Чехии
НХЛ представила полное расписание регулярного сезона-2022/23.
Сан-Хосе
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
НХЛ представила полное расписание регулярного сезона-2022/23.
Сезон стартует 7 октября с матча между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Чехии. В Северной Америке сезон стартует 11 октября с матчей «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес» — «Вегас».
В рамках регулярного чемпионата в общей сложности состоится 1312 матчей.
Регулярный чемпионат завершился 13 апреля.