Сезон НХЛ стартует 7 октября матчем «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» в Чехии

Сезон стартует 7 октября с матча между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в Чехии. В Северной Америке сезон стартует 11 октября с матчей «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес» — «Вегас».