Евгений Малкин — о ситуации вокруг его контракта с «Питтсбургом»: понимаю, что это бизнес

«Понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город. Я так люблю этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых парней и скажет мне: “Ты должен двигаться дальше”, я пойму… Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Завершу тут карьеру», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.