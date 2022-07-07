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09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Миннесоте» рассказали, где на данный момент находится Капризов

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота» Кирилл Капризов в настоящий момент находится вместе с семьей в России, сообщил генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин.

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Источник: AP 2022

На прошлой неделе сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России Ивана Федотова, в межсезонье подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Хоккеисту стало плохо в военкомате, после чего он был госпитализирован в 1-й Военно-морской клинический госпиталь. В данный момент он находится в военной части и проходит лечение от гастрита.

«Капризов сейчас в России, с ним все в порядке. Он вместе с семьей и друзьями», — сказал Герин, которого цитирует АП.

Как ранее сообщил портал The Athletic, НХЛ и клубы лиги обеспокоены тем, что игрокам, отправившимся в отпуск в Россию, на родине могут помешать вернуться в расположение своих команд к началу нового сезона. Многие клубы якобы предлагали россиянам провести предсезонную подготовку за пределами России, а некий агент, представляющий интересы ряда российских игроков, предложил своим клиентам не возвращаться домой.

Капризов в прошедшем сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача), обновив рекорды «Миннесоты» по количеству шайб и очков в регулярном сезоне. В плей-офф 25-летний россиянин сыграл шесть матчей, набрав 8 очков (7+1).

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