В «Миннесоте» рассказали, где на данный момент находится Капризов

На прошлой неделе сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России Ивана Федотова, в межсезонье подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Хоккеисту стало плохо в военкомате, после чего он был госпитализирован в 1-й Военно-морской клинический госпиталь. В данный момент он находится в военной части и проходит лечение от гастрита.

«Капризов сейчас в России, с ним все в порядке. Он вместе с семьей и друзьями», — сказал Герин, которого цитирует АП.

Как ранее сообщил портал The Athletic, НХЛ и клубы лиги обеспокоены тем, что игрокам, отправившимся в отпуск в Россию, на родине могут помешать вернуться в расположение своих команд к началу нового сезона. Многие клубы якобы предлагали россиянам провести предсезонную подготовку за пределами России, а некий агент, представляющий интересы ряда российских игроков, предложил своим клиентам не возвращаться домой.