Защитник из Канады, вундеркинд с Урала и игрок, победивший опухоль. Кого из россиян выберут в 1-м раунде драфта

Предстоящей ночью в 02:00 по московскому времени в Монреале стартует первый раунд драфта новичков НХЛ. Первыми будут выбирать хозяева церемонии «Канадиенс». По прогнозам скаутов и аналитиков в этот вечер выбрать могут троих россиян, правда, в топ-10 их не ждут. Рассказываем о самых перспективных российских игроках этого драфта.

Павел Минтюков , « Сагино », OHL

18-летний защитник — самый неизвестный русский хоккеист из троицы на родине. Павел в Канаде находится уже два года, правда, в прошлом сезоне у него 0 матчей — из-за ковида в лиге Онтарио так и не возобновили тогда чемпионат. Минтюков начинал свою карьеру в школе ЦСКА, за океан уехал в 16 лет уже из системы «Динамо». Точнее, фактически уехал из системы СКА, куда его обменяли летом 2020 года вместе с Лазутиным и Чибриковым в обмен на Кагарлицкого.

Его главным козырем считается игра в зоне нападения, он прекрасно читает игру, обладает высокой скоростью, у него фантастические руки и владение шайбой. Скауты дают такую характеристику Павлу: «Нацеленный на нападение защитник с хорошими габаритами (185 см, 87 кг). Ему необходимо улучшить свою игру в обороне, при этом у него есть потенциал стать сильным атакующим защитником».

Статистика в дебютном сезоне в OHL для защитника у Минтюкова солидная: в 67 матчах у него 62 (17+45) очков. Показатель полезности «-14» смущать не должен — «Сагино» являлась одной из слабейших команд в лиге.

Даже при условии выбора в первом раунде драфта на следующий сезон Павел останется в юниорской лиге. По возрасту в АХЛ ему играть еще нельзя, в НХЛ рано. При правильном развитии из него может вырасти атакующий защитник для НХЛ. Таких русских не было уже десятки лет, он может стать первым со времен Гончара и Зубова.

Данила Юров , «Металлург», КХЛ

Нападающего, который еще в 16 лет дебютировал в КХЛ, в Северной Америке называют «котом в мешке». Никто только не может оценить перспективы Юрова, так как в этом сезоне он играл мало. Он провел 21 матч в регулярном чемпионате за «Магнитку», но очков так и не набрал, играя в среднем по 4:36. Игровое время в плей-офф было еще ниже — 2:19. К основе его подпускают медленно, Илья Воробьев объяснял это тем, что не хочет, чтобы молодого таланта «прибили» во взрослом хоккее. В его глазах Данила все еще не готов биться на равных в КХЛ, правда уровень МХЛ он уже перерос. До февральских событий Юров фигурировал у некоторых экспертов в топ-10 драфта, но затем упал. Его контракт с «Металлургом» действует еще сезон. После этого нападающий теоретически может уехать в Америку, хотя в текущей ситуации давать прогнозы на будущее не стоит. Возможно, из-за этой неопределенности россиянин и упал в рейтингах.

На фоне сверстников Юров всегда выделялся умением читать игру, катанием, техникой. Данила отличный плеймейкер и универсальный крайний нападающий. Эксперты прогнозируют, что он может стать заметным игроком в НХЛ. Но в этом году ему обязательно нужно больше играть в «Металлурге», иначе прогресс замедлится.

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Иван Мирошниченко , «Омские крылья», ВХЛ

Если бы не тяжелое заболевание, которое обнаружили у 18-летнего нападающего зимой, он бы вполне мог претендовать на топ-5 или топ-10 драфта. У Ивана была выявлена лимфома Ходжкина (опухолевое заболевание лимфатической системы). Он на протяжении нескольких месяцев проходил лечение в Германии. В мае стало известно, что форвард успешно завершил курс химиотерапии и получил доступ к тренировкам. Сам игрок и «Авангард», в системе которого он выступает, никак не прокомментировали эту информацию. Неизвестно, начнет ли Мирошниченко сборы с командой ВХЛ или КХЛ. Однако на драфт в Монреаль он прилетел.

По мнению многих аналитиков, Ивана выберут в первом раунде, скорее всего это будет команда, у которой несколько пиков («Монреаль», «Аризона», «Коламбус», «Баффало», «Анахайм», «Миннесота»). Ряд команд НХЛ запрашивали его медицинские документы, чтобы убедиться здоров ли он полностью. Но все равно надо понимать, что выбор Мирошниченко — большой риск. Никто не знает, каким он сможет вернуться на лед, и как болезнь отразилась на его организме. У Ивана мощные габариты и отличный бросок, неслучайно по юниорам его называли новым Овечкиным. Как в случае с Юровым, клубов может оттолкнуть его выступление в России (у игрока контракт с «Авангардом» до 2024 года).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/clnpmXtRio0" title="Бросок о котором говорят все! Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в ВХЛ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.