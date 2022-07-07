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14:29 (мск), источник: Газета.Ру

Болельщица «Миннесоты» готова выйти замуж за Капризова ради сохранения игрока в США

Болельщица клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» пообещала выйти замуж за российского форварда команды Кирилла Капризова ради сохранения игрока в США.

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Источник: AP 2022

«Я добровольно выхожу замуж за Кирилла Капризова, чтобы он получил гражданство США. Кирилл, если ты это видишь, давай сходим на свидание», — написала девушка в Twitter.

Ранее сообщалось, что Капризова подозревают в покупке военного билета. Позже отец хоккеиста заявил, что у игрока «Миннесоты» нет данного документа. Он подтвердил, что его сын проходит обучение в вузе.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

«Миннесота» уступила в серии «Сент-Луису» со счетом 2:4 в первом раунде Кубка Стэнли.

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