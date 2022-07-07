Болельщица «Миннесоты» готова выйти замуж за Капризова ради сохранения игрока в США

«Я добровольно выхожу замуж за Кирилла Капризова, чтобы он получил гражданство США. Кирилл, если ты это видишь, давай сходим на свидание», — написала девушка в Twitter.

Ранее сообщалось, что Капризова подозревают в покупке военного билета. Позже отец хоккеиста заявил, что у игрока «Миннесоты» нет данного документа. Он подтвердил, что его сын проходит обучение в вузе.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.