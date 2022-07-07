«Рейнджерс» обменяли Георгиева в «Колорадо» на драфт-пики
Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского вратаря Александра Георгиева в «Колорадо Эвеланш».
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Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского вратаря Александра Георгиева в «Колорадо Эвеланш».
Взамен «синерубашечники» получили драфт-пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и один драфт-пик третьего раунда на драфте 2023 года.
У 26-летнего Георгиева заканчивался двухлетний контракт с «Рейнджерс», по которому он получал 2,425 млн долларов в год.