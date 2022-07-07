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21:24 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» обменяли Георгиева в «Колорадо» на драфт-пики

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял российского вратаря Александра Георгиева в «Колорадо Эвеланш».

Рейнджерс
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Взамен «синерубашечники» получили драфт-пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и один драфт-пик третьего раунда на драфте 2023 года.

У 26-летнего Георгиева заканчивался двухлетний контракт с «Рейнджерс», по которому он получал 2,425 млн долларов в год.

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