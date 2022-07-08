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09:49 (мск), источник: Sport24

Беттмэн заявил, что НХЛ не будет решать проблемы российских хоккеистов с армейской службой

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига не планирует вмешиваться в ситуацию с проблемами российских хоккеистов, возникающих из-за прохождения срочной службы в армии.

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Источник: AP 2022

«Вероятно, у нас нет полной информации об отношениях каждого игрока в России с правительством, и нам придется уважать этот процесс. Думаю, НХЛ или клубам не стоит вмешиваться в то, что происходит в России. Полагаю, игроки должны думать о каждом своем действии», — приводит слова Беттмэна журналист The Athletic Майкл Руссо твиттере.

Ранее сотрудниками военкомата был задержан вратарь сборной России Иван Федотов, в межсезонье подписавший контракт с «Филадельфией Флайерз». Голкипера направили в Северодвинск для прохождения армейской службы. Позже появилась информация, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подозревается в покупке военного билета и находится в розыске.

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