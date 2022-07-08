Беттмэн заявил, что НХЛ не будет решать проблемы российских хоккеистов с армейской службой

«Вероятно, у нас нет полной информации об отношениях каждого игрока в России с правительством, и нам придется уважать этот процесс. Думаю, НХЛ или клубам не стоит вмешиваться в то, что происходит в России. Полагаю, игроки должны думать о каждом своем действии», — приводит слова Беттмэна журналист The Athletic Майкл Руссо твиттере.
Ранее сотрудниками военкомата был задержан вратарь сборной России Иван Федотов, в межсезонье подписавший контракт с «Филадельфией Флайерз». Голкипера направили в Северодвинск для прохождения армейской службы. Позже появилась информация, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подозревается в покупке военного билета и находится в розыске.