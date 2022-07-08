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09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трех хоккеистов из России выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2022 года

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские хоккеисты Павел Минтюков, Иван Мирошниченко и Данила Юров выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года, сообщается на сайте лиги.

Анахайм
Вашингтон
Миннесота
Металлург
АвангардНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Защитника Минтюкова под общим десятым номером выбрал «Анахайм Дакс». «Вашингтон Кэпиталз» под 20-м номером забрал форварда Мирошниченко, а «Миннесота» под 24-м задрафтовала нападающего Данилу Юрова.

Первым номером драфта стал самый ценный игрок Олимпийских игр в Пекине форвард сборной Словакии Юрай Слафковски, выбранный «Монреаль Канадиенс».

В прошлом году клубы НХЛ в первом раунде драфта выбрали только одного россиянина. Под 19-м номером форвард Федор Свечков оказался в «Нэшвилл Предаторз».

Первая десятка драфта НХЛ-2022 выглядит следующим образом:

  1. Слафковски — «Монреаль»
  2. Шимон Немец (Словакия) — «Нью-Джерси»
  3. Логан Кули (США) — «Аризона»
  4. Шейн Райт (Канада) — «Сиэтл»
  5. Каттер Готье (США) — «Филадельфия»
  6. Давид Иржичек (Чехия) — «Коламбус»
  7. Кевин Корчински (Канада) — «Чикаго»
  8. Марко Каспер (Австрия) — «Детройт»
  9. Мэттью Савой (Канада) — «Баффало»
  10. Павел Минтюков — «Анахайм»

Минтюков прошлый сезон провел в Северной Америке, играя в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). На его счету 62 очка (17 шайб + 45 результативных передач) в 67 матчах. Он был включен в третью команду звезд OHL.

Мирошниченко в конце 2020 года перешел в омский «Авангард». В 2021 году в составе юниорской сборной России (до 18 лет) он стал серебряным призером чемпионата мира и победителем Кубка Глинки/Гретцки. В минувшем сезоне форвард сыграл 31 матч за «Омские Крылья» в Высшей хоккейной лиге, в которых набрал 16 баллов (10+6). В марте «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.

Юров является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Последние три сезона выступал как в основной команде, так и в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы». В прошлом сезон он провел в КХЛ за «Магнитку» 21 матч, но очков не набрал. В МХЛ нападающий сыграл в 23 встречах, заработав 36 баллов (13+23). В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди юниоров.

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