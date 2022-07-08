Трех хоккеистов из России выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2022 года

Защитника Минтюкова под общим десятым номером выбрал «Анахайм Дакс». «Вашингтон Кэпиталз» под 20-м номером забрал форварда Мирошниченко, а «Миннесота» под 24-м задрафтовала нападающего Данилу Юрова.

Первым номером драфта стал самый ценный игрок Олимпийских игр в Пекине форвард сборной Словакии Юрай Слафковски, выбранный «Монреаль Канадиенс».

В прошлом году клубы НХЛ в первом раунде драфта выбрали только одного россиянина. Под 19-м номером форвард Федор Свечков оказался в «Нэшвилл Предаторз».

Первая десятка драфта НХЛ-2022 выглядит следующим образом:

Слафковски — «Монреаль» Шимон Немец (Словакия) — «Нью-Джерси» Логан Кули (США) — «Аризона» Шейн Райт (Канада) — «Сиэтл» Каттер Готье (США) — «Филадельфия» Давид Иржичек (Чехия) — «Коламбус» Кевин Корчински (Канада) — «Чикаго» Марко Каспер (Австрия) — «Детройт» Мэттью Савой (Канада) — «Баффало» Павел Минтюков — «Анахайм»

Минтюков прошлый сезон провел в Северной Америке, играя в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). На его счету 62 очка (17 шайб + 45 результативных передач) в 67 матчах. Он был включен в третью команду звезд OHL.

Мирошниченко в конце 2020 года перешел в омский «Авангард». В 2021 году в составе юниорской сборной России (до 18 лет) он стал серебряным призером чемпионата мира и победителем Кубка Глинки/Гретцки. В минувшем сезоне форвард сыграл 31 матч за «Омские Крылья» в Высшей хоккейной лиге, в которых набрал 16 баллов (10+6). В марте «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.