Трех хоккеистов из России выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2022 года

Защитника Минтюкова под общим десятым номером выбрал «Анахайм Дакс». «Вашингтон Кэпиталз» под 20-м номером забрал форварда Мирошниченко, а «Миннесота» под 24-м задрафтовала нападающего Данилу Юрова.
Первым номером драфта стал самый ценный игрок Олимпийских игр в Пекине форвард сборной Словакии Юрай Слафковски, выбранный «Монреаль Канадиенс».
В прошлом году клубы НХЛ в первом раунде драфта выбрали только одного россиянина. Под 19-м номером форвард Федор Свечков оказался в «Нэшвилл Предаторз».
Первая десятка драфта НХЛ-2022 выглядит следующим образом:
Минтюков прошлый сезон провел в Северной Америке, играя в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). На его счету 62 очка (17 шайб + 45 результативных передач) в 67 матчах. Он был включен в третью команду звезд OHL.
Мирошниченко в конце 2020 года перешел в омский «Авангард». В 2021 году в составе юниорской сборной России (до 18 лет) он стал серебряным призером чемпионата мира и победителем Кубка Глинки/Гретцки. В минувшем сезоне форвард сыграл 31 матч за «Омские Крылья» в Высшей хоккейной лиге, в которых набрал 16 баллов (10+6). В марте «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.
Юров является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Последние три сезона выступал как в основной команде, так и в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы». В прошлом сезон он провел в КХЛ за «Магнитку» 21 матч, но очков не набрал. В МХЛ нападающий сыграл в 23 встречах, заработав 36 баллов (13+23). В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди юниоров.