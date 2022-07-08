Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монреаль» обменял российского хоккеиста Романова в «Нью-Йорк Айлендерс»

«Монреаль Канадиенс» обменял российского защитника Александра Романова в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Айлендерс
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Монреаль» в рамках сделки получил 13-й выбор в первом раунде драфта. Однако «Канадиенс» сразу же отдал пик вместе с 66-м выбором «Чикаго Блэкхокс» в обмен на форварда Кирби Дака. «Айлендерс» помимо Романова стал обладателем 98-го драфт-пика. О сделке было объявлено во время проведения первого раунда драфта НХЛ-2022 в четверг в Монреале.

В прошлом сезоне Романов набрал 13 очков (3 шайбы + 10 результативных передач) в 79 играх регулярного чемпионата. Он был выбран «Канадиенс» под общим 38-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2018.

 Все говорят о призыве вратаря сборной России. Похожий опыт был у звезды UFC
Ирина Винер раскрыла детали развода с Алишером Усмановым
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь