«Монреаль» обменял российского хоккеиста Романова в «Нью-Йорк Айлендерс»

«Монреаль» в рамках сделки получил 13-й выбор в первом раунде драфта. Однако «Канадиенс» сразу же отдал пик вместе с 66-м выбором «Чикаго Блэкхокс» в обмен на форварда Кирби Дака. «Айлендерс» помимо Романова стал обладателем 98-го драфт-пика. О сделке было объявлено во время проведения первого раунда драфта НХЛ-2022 в четверг в Монреале.