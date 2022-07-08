Америка не испугалась русских! Минтюков, Мирошниченко и Юров выбраны в первом раунде драфта НХЛ

Сомнения — прочь. Русских хоккеистов выбрали на драфте новичков НХЛ в первом раунде, причем это случилось раньше, чем можно было представить. А ведь разных слов по отношению к российским игрокам было сказано предостаточно. Например, генменеджер «Детройта» Стив Айзерман открыто говорил, что с Россией и игроками с русским паспортом теперь полная неопределенность, поэтому тратить драфт-пик на россиянина — это огромный риск просто потерять свой выбор.

Однако рискнувшие нашлись и достаточно быстро. Под общим десятым номером в «Анахайм» ушел защитник «Сагино Спирит» Павел Минтюков. Защитники в первом раунде и без того товар достаточно редкий, а уж защитники из России — тем более. Из тех, кто в последние 10 лет был выбран и заиграл, можно вспомнить только Никиту Задорова, Ивана Проворова и Михаила Сергачева.

«Анахайм», находящийся на стадии перестройки и восстановления своего состава, жаждал взять умелого защитника.

Минтюков, обладающий приличными габаритами, занял шестое место среди игроков из Северной Америки в финальном рейтинге Центрального скаутского агентства НХЛ. 18-летний хоккеист забил 17 голов и отдал 45 передач в 67 играх за «Сагино». Это его первый сезон после отъезда из Москвы в Северную Америку.

«Талант неоспорим, — сказал генеральный менеджер “Дакс” Пэт Вербик во время телеинтервью. — Мы ищем лучших хоккеистов. Мы хотим, чтобы наша франшиза двигалась в правильном направлении к победе в Кубке Стэнли, и мы думаем, что этот игрок действительно поможет нам в этом».

Под 20-м номером «Вашингтон» выбрал форварда Ивана Мирошниченко из «Омских Крыльев». Весь прошлый сезон Мирошниченко провел в ВХЛ, набрав 16 (10+6) очков в 31 матче, но самое главное — он победил страшное заболевание. «Авангард» в начале марта объявил, что 18-летний хоккеист проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у игрока была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Заболевание, аналогичное этому, в свое время победил Марио Лемье.

В июне сообщалось, что нападающий омского клуба прошел курс лечения, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне. До диагноза «лимфома» Мирошниченко был кандидатом на место в топ-10 на драфте, но затем его рейтинг понизился.

Прошлым летом на Кубке Глинки/Гретцки он стал капитаном сборной России, забив четыре гола и пять передач в пяти играх. Мирошниченко стал первым игроком выступающим в России, выбранным на драфте 2022 года. И символично, что его взял «Вашингтон» — клуб, где играет главная русская звезда, на которую в последнее время обрушился шквал известной критики.

«Просто потрясающее чувство — такая замечательная организация. Есть так много замечательных игроков, российских игроков, которые выступали за команду, поэтому присоединиться к ним — огромная честь», — сказал Мирошниченко через переводчика.

Планируется, что он останется в Северной Америке, прежде чем отправиться в лагерь развития «Кэпиталз» на следующей неделе. Затем он рассчитывает вернуться в свою команду в России.

Третьим российским игроком в первом раунде драфта стал Данила Юров из «Металлурга». Его взяла себе «Миннесота», чей генменеджер Билл Герин недавно громогласно сокрушался про то, что боится за судьбу Кирилла Капризова, уехавшего в отпуск на родину.

«Я доволен тем, что попал в хорошую команду. Я видел видео из раздевалки и понял, что “Миннесота” — это веселая команда с хорошей атмосферой внутри. Я счастлив оказаться здесь. Я приехал сюда со своими агентами, так как родителям не дали канадскую визу. Являюсь ли я большим фанатом Капризова? Да, конечно», — сказал Юров на пресс-конференции.

Данила стал самым высоко выбранным россиянином в истории «Миннесоты».