«Этот парень — просто зверь!». «Монреаль» поразил, взяв под первым номером не канадца Райта, а словака Слафковски

Когда нет единого мнения, то в таком волнительном мероприятии, как драфт новичков НХЛ, нельзя избежать хаоса. Фаворитом этой ярмарки талантов не без оснований считался канадец Шейн Райт, который и сам делал непрозрачные намеки на то, что будет номером один и хочет попасть в состав «Монреаля» — команды, которая обладала первым выбором.

Менеджмент «Канадиенс» тоже готовил почву для приезда Райта, утверждая, что смотрит не только на статистику, технику и талант, но и на характер. В самоуверенности Райт мог бы дать сто очков вперед всем остальным новобранцам, а кроме того, сам драфт проходил в Монреале, и представить, что самый канадский клуб на свете выберет кого-то, кроме канадца, было нельзя.

Но получилось иначе. Юный герой из Словакии Юрай Слафковски в свои 18 лет успел сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, где стал лучшим снайпером турнира (7 голов в 7 матчах). Вместе со сборной Словакии он выиграл бронзу, а в составе финского ТПС стал вице-чемпионом Финляндии (7 очков в 18 матчах плей-офф). А Шейн Райт не просто не стал первым номером — он выпал из первой тройки и вместо самого старого клуба НХЛ попал в самый молодой — «Сиэтл», который взял его под номером 4. Райта опередил защитник Шимон Немец, которого взяли вторым («Нью-Джерси»), а когда «Аризона» под третьим номером выбрала Логана Кули, Райту было о чем поволноваться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wNRCNuJJZp0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слафковски же еще по пути на сцену, где ему предстояло надеть свитер «Монреаля», смог прочувствовать неравнодушие болельщиков: часть зрителей, надеявшихся на выбор Райта, стали «букать» в адрес словака. Но Юрай справился с волнением и вписал свое имя в историю, так как стал первым словацким хоккеистом, которого выбрали первым на драфте.

«Я подозревал, что могу стать номером один. Чувство появилось через некоторое время после чемпионата мира, когда я был на тестах по физической готовности. Я чувствовал, что “Канадцы” очень заинтересованы», — сказал Слафковски.

В лице Славковски «Монреаль» добавил физически крепкого игрока, который доказал, что может оказывать влияние в атаке уже сейчас. В прошлом сезоне форвард набрал 18 очков в 11 играх за команду TPS до 20 лет, а потом добавил 10 очков в 31 игре во взрослом чемпионате. К слову, некоторое время назад Юрай вполне мог оказаться в КХЛ.

Историческая ночь для словацкого хоккея не закончилась с появлением нового члена «Канадиенс», поскольку земляк Слафковски Шимон Немец услышал, как его имя назвали вторым. Вместе они стали лучшими словацкими игроками, когда-либо выбранными на драфте, обойдя Мариана Габорика, который в 2000 году занял третью позицию.

«Неделями я делал домашнее задание, смотрел все видео с участием Слафковски, которые мог. Говорю вам, этот парень — зверь. Он — будущая суперзвезда!», — такое заявление сделал болельщик «Монреаля» Пьер-Марк Пеллетье, вышедший на улицу с соответствующим плакатом.

«Это был великий день для Словакии. В нашей стране проживает 5 миллионов человек и четыре из них наверняка следили за результатами драфта», — отметил Слафковски.