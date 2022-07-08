Выбранный «Миннесотой» россиянин хочет отработать контракт в «Металлурге»
Выбранный «Миннесотой» на драфте НХЛ российский нападающий Данила Юров заявил, что планирует отработать свой контракт в магнитогорском «Металлурге» до конца.
Выбранный «Миннесотой» на драфте НХЛ российский нападающий Данила Юров заявил, что планирует отработать свой контракт в магнитогорском «Металлурге» до конца.
В четверг 18-летний Юров был выбран «Уайлд» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2022. Этот драфт-пик стал наивысшим выбором игрока из России в истории клуба. У Юрова остался год по контракту с «Магниткой».
«Я планирую отыграть контракт, надеюсь, у меня будет потрясающий год. Я думаю, что именно здесь (в России) я смогу показать себя, и, надеюсь, год пройдет хорошо», — цитирует Юрова сайт «Миннесоты».
«На данный момент его цель — попасть в команду КХЛ, — сказал скаут “Уайлд” Джадд Брэкетт. — Чтобы получить большую роль, чем в прошлом году, но всегда его могут попридержать, если он застрянет на месте, где его время на льду будет ограничено. Поэтому он может сыграть в его возрастной группе. В этом году мы увидели, что он действительно может доминировать на этом уровне, поэтому я думаю, что он готов».
Юров отметил, что рад попасть в «Миннесоту» и является фанатом форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.
«Да, безусловно, я доволен тем, что попал в хорошую организацию. Посмотрев видео из раздевалки, можно понять, что “Миннесота” — это веселая команда с хорошей атмосферой внутри. Я очень счастлив оказаться здесь. Я приехал сюда со своими агентами, так как моим родителям не дали американскую визу. Являюсь ли я фанатом Капризова? Да», — добавил Юров.
Юров является воспитанником «Металлурга». Последние три сезона выступал как в основной команде, так и в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы». В прошлом сезоне он провел в КХЛ за «Магнитку» 21 матч, но очков не набрал. В МХЛ нападающий сыграл в 23 встречах, заработав 36 баллов (13+23). В составе сборной России он стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди юниоров.