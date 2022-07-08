Сильнейший клуб Америки сделал ставку на русского вратаря. Что ждет Георгиева в «Колорадо»?

История Александра Георгиева и «Рейнджерс» могла получиться очень красивой. Уроженец Болгарии и обладатель двойного гражданства выбрал нетрадиционный путь развития для российских вратарей и в 18 лет отправился покорять чемпионат Финляндии.

Всего за год обладатель серебряных медалей МЧМ превратился из основного голкипера молодежки ТПС во вратаря основной команды. После этого локального успеха Александр принял решение съездить в лагерь развития «Рейнджерс», и этот шаг стал судьбоносным для его карьеры. Старательный и обученный кипер так понравился боссам «Синерубашечников», что ему тут же предложили контракт новичка и заплатили компенсацию ТПС за права на игрока. Вратарь, не выбранный на драфте НХЛ, не проведший ни одного матча в МХЛ, ВХЛ или КХЛ и не проходивший в состав воскресенского «Химика», попал в лучшую лигу мира. Настоящий Голливуд, не иначе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c9d85a70d4ac4192a0a7" data-vnd="c9d85a70d4ac4192a0a7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c9d85a70d4ac4192a0a7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в те годы в клубе с Бродвея все еще царил Хенрик Лундквист, поэтому Георгиеву оставалось лишь довольствоваться ролью второго номера «Рейнджерс». Что само по себе для его развития было не самым плохим вариантом: о возможности тренироваться бок о бок с Королем Хенриком и ежедневно наблюдать за ним мечтает любой молодой голкипер. При этом Александру наверняка придавала сил мысль о том, что в скором времени один из самых возрастных стражей ворот НХЛ должен был уйти на пенсию, а он как полноправный преемник взойдет на его престол.

Но хоккейному счастью Георгиева помешал приезд Игоря Шестеркина. Воспитанник «Крыльев Советов» сумел сходу посадить на лавку и постепенно сдававшего Лундквиста, и перспективного соотечественника, который годами зарабатывал себе возможность стать первым номером «Рейнджерс». Справедливости ради стоит отметить, что у Александра было достаточно шансов для того, чтобы занять место основного вратаря «Синерубашечников». Но отсутствие стабильности стало для него своеобразным якорем, помешавшим проделать путь, который удалось пройти Шестеркину. Будущий обладатель «Везины» добывал победы для своей команды и быстро вошел в топ голкиперов НХЛ, поэтому у Георгиева при его вводных не было ни единого шанса переиграть прямого конкурента.

При этом нельзя сказать, что Александра устраивала эта ситуация. Он относится к той категории голкиперов, которые не могут спокойно сидеть на лавке и радоваться успехам своего одноклубника: воспитанник «Московских Пингвинов» всем своим видом неоднократно давал понять, что если он не играет, то победа команды и личные подвиги Шестеркина не являются для него поводом для радости.

Все же помнят момент из сезона-2020/21, когда Георгиев после очередной победы Игоря не стал подъезжать к нему и поздравлять, а лишь сухо ударил его в грудь? Вполне возможно, что такие настроения нашего соотечественника влияли и на обстановку в коллективе. И в этом нет ничего особенного: плох тот голкипер, который напрочь лишен спортивных амбиций и желания играть.

Учитывая все вышесказанное, уход Александра из «Рейнджерс» назревал давно. А после шикарного сезона в исполнении Шестеркина и завоевания им «Везины» стало окончательно понятно, что в Нью-Йорке Георгиеву ловить абсолютно нечего. В подтверждение этому по окончании сезона появилась информация, что наш кипер хочет сменить команду: журналист The Athletic Артур Стэйпл сообщил о том, что бывший страж ворот ТПС запросил у «Синерубашечников» обмен. Трейд осложнял тот факт, что по статистике Георгиев провел один из худших сезонов в карьере: в среднем он пропускал по 2,92 гола за матч и отражал 89,8% бросков. Но новоиспеченного обладателя Кубка Стэнли это нисколько не смутило — «Колорадо» выменял российского голкипера на пики третьего и пятого раундов драфта НХЛ-2022 и выбор в третьем раунде драфта в 2023 году.

Этот шаг руководства «Эвеланш» сигнализирует о том, что с вероятностью в сто процентов чемпионскую команду покинет основной вратарь клуба в минувшем плей-офф — Дарси Кемпер. Это подтвердил и генеральный менеджер клуба Джо Сакик:

«Мы планируем, что Георгиев будет основным вратарем. Это то, почему мы заключили эту сделку. И мы по-прежнему видим Павла Францоуза в качестве бэкапа. Он отличный запасной вратарь и человек, которому Беднар может доверить сыграть 30−40 игр. Я думаю, что они будут отличным дуэтом. Мне было трудно позвонить Дарси и сказать ему, что мы будем двигаться дальше. Он помог нам выиграть Кубок Стэнли. Никто не хочет расставаться с такими парнями. Он потрясающий человек и потрясающий товарищ. Я не хотел звонить, но ты делаешь то, что считаешь правильным для команды. Вероятно, ему было трудно принять это. Но он будет хорош, где бы ни оказался. У него будет возможность подписать желаемый контракт. Я уверен, что будет куча команд, которые попытаются подписать его».

По старому контракту Дарси получал $4,5 млн, а после завоевания Кубка Стэнли канадец наверняка хочет солидной прибавки к зарплате. «Колорадо», не имеющий места для маневра под потолком зарплат из-за необходимости продления Назема Кадри, Валерия Ничушкина и Артури Лехконена, просто не может позволить себе озолотить Кемпера. А ведь в следующем сезоне Сакику нужно будет подписывать новый контракт с главной звездой франшизы — Нэтаном Маккинноном. Все эти факторы говорят о том, что клуб не может позволить себе звездного голкипера с солидным контрактом. Поэтому вариант с Георгиевым стал спасением для чемпионов: Александр получает почти в 2 раза меньше Кемпера, при этом он все еще может вырасти в полноценного первого номера клуба НХЛ.