Американский журналист назвал Овечкина трусом из-за ситуации с Федотовым

Пэган назвал Овечкина трусом и обратил внимание на то, что российские представители СМИ неоднократно задавали хоккеисту вопрос на эту тему, однако он так и не прокомментировал ситуацию. «Мне не терпится увидеть, как Федотов отомстит ему в будущем, играя с “Вашингтоном” за “Филадельфию”», — заявил он.

1 июля российский хоккеист Иван Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».