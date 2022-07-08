Игрок из системы ЦСКА Дуда задрафтован «Аризоной» под 36-м номером

В сезоне-2021/22 Дуда стал вторым защитником-бомбардиром МХЛ, набрав 41 (14+27) очко в 52 матчах регулярного чемпионата. В 110 проведенных играх в МХЛ он не набрал ни одной минуты штрафного времени.

Кроме того, на драфте-2022 «Детройт» под 52-м номером выбрал Дмитрия Бучельникова из СКА, «Каролина» выбрала под 60-м номером Глеба Трикозова из «Авангарда» и под 71-м — Александра Перевалова из «Локомотива», «Баффало» под 74-м номером выбрал Виктора Неучева из «Автомобилиста».