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Хоккей. НХЛ. Все результаты
20:21 (мск), источник: Sport24

Игрок из системы ЦСКА Дуда задрафтован «Аризоной» под 36-м номером

18-летний защитник «Красной Армии» Артем Дуда на драфте НХЛ 2022 года выбран «Аризоной» во втором раунде под общим 36-м номером.

ЦСКА
АризонаНХЛ: таблица и календарь
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В сезоне-2021/22 Дуда стал вторым защитником-бомбардиром МХЛ, набрав 41 (14+27) очко в 52 матчах регулярного чемпионата. В 110 проведенных играх в МХЛ он не набрал ни одной минуты штрафного времени.

Кроме того, на драфте-2022 «Детройт» под 52-м номером выбрал Дмитрия Бучельникова из СКА, «Каролина» выбрала под 60-м номером Глеба Трикозова из «Авангарда» и под 71-м — Александра Перевалова из «Локомотива», «Баффало» под 74-м номером выбрал Виктора Неучева из «Автомобилиста».

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