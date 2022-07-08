Белорусский голкипер Иван Жигалов выбран на драфте НХЛ

Иван Жигалов был выбран действующим обладателем Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» в 7-м раунде под последним 225-м пиком. Иван Жигалов оказался единственным белорусом на «ярмарке талантов» НХЛ этого года.

В минувшем сезоне белорусский голкипер выступал за «Шербрук» в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL). Он сыграл в 42 матчах, отразив 89,2% бросков при коэффициенте надежности 2,84. Также на счету Ивана Жигалова две встречи в плей-офф.

Иван Жигалов стал вторым голкипером из Беларуси, когда-либо выбранным на драфте НХЛ. Первым является вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов, которого в прошлом году в 3-м раунде под общим 78-м номером задрафтовала «Филадельфия».