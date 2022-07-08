Клубы Национальной хоккейной лиги на драфте 2022 года выбрали 23 российских игрока

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В первом раунде драфта под общим десятым номером «Анахайм» выбрал защитника Павла Минтюкова, «Вашингтон» — форварда Ивана Мирошниченко под 20-м номером, под 24-м «Миннесота» задрафтовала нападающего Данилу Юрова. Во втором раунде защитник Артем Дуда был выбран под 36-м номером «Аризоной», нападающий Дмитрий Бучельников — под 52-м номером «Детройтом», форвард Глеб Трикозов — под 60-м номером «Каролиной». В третьем раунде «Каролина» выбрала под 71-м номером выбрала форварда Александра Перевалова, «Баффало» под 74-м номером — нападающего Виктора Неучева. В четвертом раунде «Коламбус» выбрал нападающего Кирилла Долженкова под 109-м номером, «Нью-Джерси» — защитника Даниила Орлова под 110-м, «Питтсбург» — голкипера Сергея Мурашова под 118-м, «Сент-Луис» — защитника Арсения Коромыслова под 120-м номером.

В пятом раунде защитник Всеволод Комаров был выбран под 134-м номером «Баффало», нападающий Никита Гребенкин — под 135-м номером «Торонто», вратарь Сергей Иванов — под 138-м номером «Коламбусом», голкипер Максим Майоров — под 147-м номером «Далласом», защитник Владимир Грудинин — под 156-м номером «Каролиной», нападающий Максим Барбашев — под 161-м номером «Нью-Йорк Рейнджерс». В шестом раунде «Анахайм» под 178-м номером выбрал голкипера Вячеслава Бутееца, «Эдмонтон» под 190-м номером задрафтовал защитника Никиту Евсеева. В седьмом раунде игрок обороны Артем Барабоша был выбран под 198-м номером «Нью-Джерси», защитник Александр Пелевин — под 205-м номером «Каролиной», игрок обороны Кирилл Кудрявцев — под 208-м номером «Ванкувером».

На драфте НХЛ в 2021 году клубы НХЛ выбрали 29 российских игроков, что является рекордом по этому показателю с 2005 года, когда был введен потолок зарплат, а драфт сократили до семи раундов. Рекорд по количеству задрафтованных хоккеистов из России был установлен в 2000 году — 42. Тогда драфт состоял из 11 раундов.

Под первым номером «Монреаль» выбрал словацкого форварда Юрая Слафковского, под вторым номером «Нью-Джерси» взял словацкого защитника Шимона Немеца, под третьим номером «Аризона» выбрала американского форварда Логана Кули. Канадский форвард Шейн Райт, который считался фаворитом драфта, был выбран «Сиэтлом» под четвертым номером.