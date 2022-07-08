Клубы Национальной хоккейной лиги на драфте 2022 года выбрали 23 российских игрока

В первом раунде драфта под общим десятым номером «Анахайм» выбрал защитника Павла Минтюкова, «Вашингтон» — форварда Ивана Мирошниченко под 20-м номером, под 24-м «Миннесота» задрафтовала нападающего Данилу Юрова. Во втором раунде защитник Артем Дуда был выбран под 36-м номером «Аризоной», нападающий Дмитрий Бучельников — под 52-м номером «Детройтом», форвард Глеб Трикозов — под 60-м номером «Каролиной». В третьем раунде «Каролина» выбрала под 71-м номером выбрала форварда Александра Перевалова, «Баффало» под 74-м номером — нападающего Виктора Неучева. В четвертом раунде «Коламбус» выбрал нападающего Кирилла Долженкова под 109-м номером, «Нью-Джерси» — защитника Даниила Орлова под 110-м, «Питтсбург» — голкипера Сергея Мурашова под 118-м, «Сент-Луис» — защитника Арсения Коромыслова под 120-м номером.
В пятом раунде защитник Всеволод Комаров был выбран под 134-м номером «Баффало», нападающий Никита Гребенкин — под 135-м номером «Торонто», вратарь Сергей Иванов — под 138-м номером «Коламбусом», голкипер Максим Майоров — под 147-м номером «Далласом», защитник Владимир Грудинин — под 156-м номером «Каролиной», нападающий Максим Барбашев — под 161-м номером «Нью-Йорк Рейнджерс». В шестом раунде «Анахайм» под 178-м номером выбрал голкипера Вячеслава Бутееца, «Эдмонтон» под 190-м номером задрафтовал защитника Никиту Евсеева. В седьмом раунде игрок обороны Артем Барабоша был выбран под 198-м номером «Нью-Джерси», защитник Александр Пелевин — под 205-м номером «Каролиной», игрок обороны Кирилл Кудрявцев — под 208-м номером «Ванкувером».
На драфте НХЛ в 2021 году клубы НХЛ выбрали 29 российских игроков, что является рекордом по этому показателю с 2005 года, когда был введен потолок зарплат, а драфт сократили до семи раундов. Рекорд по количеству задрафтованных хоккеистов из России был установлен в 2000 году — 42. Тогда драфт состоял из 11 раундов.
Под первым номером «Монреаль» выбрал словацкого форварда Юрая Слафковского, под вторым номером «Нью-Джерси» взял словацкого защитника Шимона Немеца, под третьим номером «Аризона» выбрала американского форварда Логана Кули. Канадский форвард Шейн Райт, который считался фаворитом драфта, был выбран «Сиэтлом» под четвертым номером.
На драфт НХЛ 2022 года допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года. Также в список входят игроки не из Северной Америки 2001 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2020 года, но не подписавшие контракты с клубами. Из российских игроков первыми номерами драфтов становились Илья Ковальчук (2001, «Атланта», ныне «Виннипег»), Александр Овечкин (2004, «Вашингтон») и Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон»).