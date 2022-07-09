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08:05 (мск), источник: Life.ru

Нападающему «Миннесоты» Капризову дважды отказали во въезде в США

Российскому нападающему клуба НХЛ «Миннесота» Кириллу Капризову отказали во въезде в США, сообщает журналист Athletic Майкл Руссо. Причём, как уточняется, хоккеист дважды пытался пересечь границу — и оба раза потерпел неудачу.

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Источник: Reuters

«Капризов недавно уехал из России в Дубай и попытался вернуться в США. Однако он не смог въехать в США, возможно, потому что сейчас у него нет рабочей визы, несмотря на подписанный в сентябре прошлого года пятилетний контракт», — написал Руссо.

Позже российский нападающий предпринял ещё одну попытку попасть в Штаты, используя как промежуточный пункт некую страну в Карибском море. Но и в этот раз удача оказалась не на его стороне: хоккеист вновь получил отказ во въезде, сообщил журналист.

Ранее Лайф писал, что Кирилл Капризов объявлен в розыск из-за возможной покупки военного билета в бытность игроком уфимского «Салавата Юлаева». Однако отец хоккеиста опроверг наличие у него такого документа. Также у правоохранителей появились вопросы к нападающему ЦСКА Павлу Карнаухову.

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