Нападающему «Миннесоты» Капризову дважды отказали во въезде в США

«Капризов недавно уехал из России в Дубай и попытался вернуться в США. Однако он не смог въехать в США, возможно, потому что сейчас у него нет рабочей визы, несмотря на подписанный в сентябре прошлого года пятилетний контракт», — написал Руссо.

Позже российский нападающий предпринял ещё одну попытку попасть в Штаты, используя как промежуточный пункт некую страну в Карибском море. Но и в этот раз удача оказалась не на его стороне: хоккеист вновь получил отказ во въезде, сообщил журналист.