Руководство «Питтсбурга» надеется удержать Малкина в команде

Соглашение Малкина с «Питтсбургом» истекает в июле, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 млн долларов. Переговоры по новому контракту продолжаются.
«Это похоже на мозаику, верно? Пока не поставить следующую деталь, сложно понять, где верное направление. Надеюсь, что мы сможем сохранить Малкина. От этого уже будем отталкиваться дальше», — сказал Хекстолл.
Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1146 очков (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.