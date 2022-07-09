Руководство «Питтсбурга» надеется удержать Малкина в команде

Соглашение Малкина с «Питтсбургом» истекает в июле, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 млн долларов. Переговоры по новому контракту продолжаются.

«Это похоже на мозаику, верно? Пока не поставить следующую деталь, сложно понять, где верное направление. Надеюсь, что мы сможем сохранить Малкина. От этого уже будем отталкиваться дальше», — сказал Хекстолл.