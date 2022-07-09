The Athletic: Малкин подавлен из-за предложений «Питтсбурга» по новому контракту

Как отмечает авторитетное издание, опытный хоккеист, несмотря на внешнее спокойствие, очень переживает из-за отсутствия прогресса в отношении нового контракта с «пингвинами». Друзья Малкина говорят, что россиянин «подавлен» из-за этой ситуации.

«Он хочет играть только за “Питтсбург”. Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: “Они не считают меня хорошим игроком — почему?” — сказал один из них.