Форвард «Колорадо» Обе-Кубель приготовил суп в Кубке Стэнли

26-летний канадец привез трофей в родной город и приготовил в нем традиционный суп французской кухни из кролика.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4−2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Для «Эвеланш» это третий трофей — ранее они становились чемпионами в 1996 и 2001 годах.