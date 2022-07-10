Форвард «Колорадо» Обе-Кубель приготовил суп в Кубке Стэнли
Форвард «Колорадо» Николя Обе-Кубель провел день с Кубком Стэнли.
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Форвард «Колорадо» Николя Обе-Кубель провел день с Кубком Стэнли.
26-летний канадец привез трофей в родной город и приготовил в нем традиционный суп французской кухни из кролика.
«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4−2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Для «Эвеланш» это третий трофей — ранее они становились чемпионами в 1996 и 2001 годах.