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10:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Колорадо» Обе-Кубель приготовил суп в Кубке Стэнли

Форвард «Колорадо» Николя Обе-Кубель провел день с Кубком Стэнли.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

26-летний канадец привез трофей в родной город и приготовил в нем традиционный суп французской кухни из кролика.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4−2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Для «Эвеланш» это третий трофей — ранее они становились чемпионами в 1996 и 2001 годах.

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