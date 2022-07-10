«Филадельфия» ищет варианты обмена Ивана Проворова

Однако, как отмечает источник, сделать это будет достаточно сложно из-за высокой зарплаты хоккеиста — у Проворова осталось три года по контракту с зарплатой в $ 6,75 млн за сезон.

В прошлом сезоне Иван принял участие в 79 встречах за «Флайерз» во всех турнирах, в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-20» и 34 минутах штрафного времени.