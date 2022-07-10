Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» ищет варианты обмена Ивана Проворова

25-летний российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов может начать следующий сезон в другом клубе. Об этом сообщает журналист NYI Hockey Now Штефен Рознер в «Твиттере».

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Однако, как отмечает источник, сделать это будет достаточно сложно из-за высокой зарплаты хоккеиста — у Проворова осталось три года по контракту с зарплатой в $ 6,75 млн за сезон.

В прошлом сезоне Иван принял участие в 79 встречах за «Флайерз» во всех турнирах, в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-20» и 34 минутах штрафного времени.

Напомним, ранее «Филадельфия» заполучила из «Каролины Харрикейнз» коллегу по амплуа Проворова — американца Тони Деанджело — и заключила с ним двухлетний контракт с зарплатой в $ 5 млн за сезон.

 Скандал в хоккее: Капризова ждут в ВДВ, а на трёх игроков завели уголовку
Украинец пнул россиянина между ног и незаслуженно проиграл
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь