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09:30 (мск), источник: ТАСС

Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

По информации журналиста Эллиота Фридмана, зарплата Ничушкина составит $6,125 млн в год.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 12 июля. Российский нападающий Валерий Ничушкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды из Денвера.

Соглашение с игроком рассчитано на восемь лет. По информации журналиста канадского телеканала Sportsnet («Спортснет») Эллиота Фридмана, зарплата Ничушкина составит $6,125 млн в год.

Ничушкину 27 лет, он выступает за «Колорадо» с сезона-2019/20. В прошедшем сезоне Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды из Денвера, в 20 матчах плей-офф он забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач, четыре гола россиянин забил в финальной серии против «Тампы». В регулярном чемпионате россиянин провел 62 матча, в которых набрал 52 очка (25 голов + 27 передач).

Ранее в НХЛ нападающий играл за «Даллас», в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ничушкин выступал за московский ЦСКА и челябинский «Трактор». В составе сборной России форвард становился бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Он выступал на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где сборная России в четвертьфинале проиграла финнам со счетом 1:3.

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