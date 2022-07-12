Ничушкин подписал новый восьмилетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо»

ТАСС, 12 июля. Российский нападающий Валерий Ничушкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды из Денвера.

Соглашение с игроком рассчитано на восемь лет. По информации журналиста канадского телеканала Sportsnet («Спортснет») Эллиота Фридмана, зарплата Ничушкина составит $6,125 млн в год.

Ничушкину 27 лет, он выступает за «Колорадо» с сезона-2019/20. В прошедшем сезоне Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды из Денвера, в 20 матчах плей-офф он забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач, четыре гола россиянин забил в финальной серии против «Тампы». В регулярном чемпионате россиянин провел 62 матча, в которых набрал 52 очка (25 голов + 27 передач).