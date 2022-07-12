Малкин решил выйти на рынок свободных агентов, сообщают СМИ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял решение выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в Twitter.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принял решение выйти на рынок свободных агентов, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в Twitter.
По информации источника, официально об этом будет объявлено в среду. Ранее неограниченно свободными агентами стали нападающий Евгений Свечников («Виннипег Джетс») и вратарь Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»).
В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на восемь лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 млн долларов. Малкин 13 июля мог стать неограниченно свободным агентом.
Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1146 очков (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.