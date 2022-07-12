Малкин решил выйти на рынок свободных агентов, сообщают СМИ

По информации источника, официально об этом будет объявлено в среду. Ранее неограниченно свободными агентами стали нападающий Евгений Свечников («Виннипег Джетс») и вратарь Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»).

В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на восемь лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 млн долларов. Малкин 13 июля мог стать неограниченно свободным агентом.