Суперконтракт Ничушкина! Русский форвард получит от «Колорадо» почти полсотни миллионов долларов

После чемпионства всегда очень сложно удержать всех игроков — повышения требует каждый. Но, несмотря на то что до открытия рынка осталось всего два дня, почти не было сомнений, что «Колорадо» договорится с Валерием Ничушкиным и неограниченно свободным агентом он не станет.

Россиянин — не первая, не вторая и не третья звезда «Эвеланш», но его качества уникальны, и замену ему, особенно для плей-офф, было бы не найти. Прогресс Ничушкина до суперуниверсала, который играет больше 20 минут и забивает ключевые голы, добавил «Колорадо» тот последний элемент, которого не хватало для Кубка Стэнли в последние сезоны.

Немного деталей контракта: в первые три года будет действовать полный запрет на перемещение, потом Ничушкин сможет составить список из 12 команд, куда его будет нельзя обменять. Зарплата в 49 миллионов по сезонам распределяется так: 1-й — 6, 2-й — 7,5, 3-й — 8, 4-й — 7,3, 5-й и 6-й — 4,8, 7-й и 8-й — 2,8.

Агент Валерия Марк Гандлер в последние годы выбил отличные контракты Ивану Проворову (40,5 миллиона долларов на шесть лет) и Андрею Свечникову (62 — на восемь) и с Ничушкиным снова классно выполнил свою работу. 6,125 миллиона для Валерия, наверное, наибольшая зарплата, на которую можно было рассчитывать. На рынке кто-то бы предложил и больше из числа аутсайдеров с пустой платежкой, но в «Колорадо» 7 миллионов в год получает капитан Габриэль Ландеског — российский форвард после всего одного топ-сезона не мог претендовать на такие же деньги.

Однако идеальной вышла не только зарплата — Ничушкину выписали все восемь лет, максимальный срок! «Колорадо» рискует: даже если этот год не был всего лишь локальным прорывом, Валерию будет 35 в последний сезон контракта. Вариант в районе шести лет для «Эвеланш» был бы более логичным, но стороне хоккеиста удалось получить все, что хотелось.

В краткосрочной перспективе для «Колорадо» все в порядке. Ничушкин в минувшем сезоне играл на все 7−8 миллионов — если он удержит этот уровень, то в ближайшие годы, пока чемпионское окно раскрыто для «Лавин» настежь, никаких проблем для потолка зарплат россиянин создавать не будет.