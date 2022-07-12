Малкин хочет выбирать, от Самсонова отказались. Все русские на рынке свободных агентов НХЛ
«Питтсбург» никак не хочет дать Джино контракт на четыре года, а «Вашингтон» решил полностью сменить вратарскую линию.
«Питтсбург» никак не хочет дать Джино контракт на четыре года, а «Вашингтон» решил полностью сменить вратарскую линию.
Эта ночь принесла целых две бомбовые новости. Евгений Малкин так и не договорился с «Питтсбургом» и выйдет на рынок свободных агентов. Илья Самсонов из ограниченно свободного агента стал неограниченным, то есть «Вашингтон» не сделал ему новое предложение. Рынок сделок открывается завтра, 13 июля, а пока напоминаем обо всех россиянах, кто будет там.
Эта сага всё никак не кончится. Переговоры с Малкиным идут, «Питтсбург» хочет его сохранить. Потом Малкин отписывается от соцсетей клуба, снова подписывается, снова отписывается. Наметился прогресс в переговорах, где стороны расходятся по сроку контракта. «Питтсбург» предлагает три года с зарплатой $ 6 млн, Джино хочет четыре.
И вот грянула новость, что Малкин впервые в карьере окажется свободным агентом и сможет выбирать из других предложений. Хочется верить, что Джино всё-таки не сменит команду. Владельцы «Питтсбурга» хотят сохранить россиянина, Кросби и Летанг этого хотят, да, пожалуй, все в команде. И, по последним слухам, стороны уже начали обсуждать параметры четырёхлетнего соглашения, но факт остаётся фактом. Если в ближайшие сутки с небольшим соглашения не будет, Малкин сможет получать предложения от других клубов.
Ещё одна неожиданная новость. После того, как «Вашингтон» обменял Витека Ванечека, всё выглядело так, что Самсонов останется в команде и ему будут искать опытного партнёра и наставника. Но нет, «столичные» решили полностью пересмотреть свою вратарскую бригаду и не сделали Илье квалификационного предложения.
Как пишет The Athletic, это решение продиктовано стоимостью Самсонова. Он может рассчитывать на зарплату более $ 3 млн в год, и «Вашингтон» считает нецелесообразным тратить столько на запасного вратаря, который, пусть и обладает хорошим потенциалом, не показывает стабильной игры (да и за пределами льда не раз отличался со знаком «минус»). Ещё пару лет назад Самсонов считался будущим стражем ворот номер один в «Вашингтоне», а теперь оказался безработным.
Задоров провёл отличный сезон в «Калгари» — установил личный рекорд по количеству очков (22), был вторым после Милана Лучича по силовым приёмам (181). Североамериканские инсайдеры пишут, что Задоров хотел бы остаться в «Калгари», но клуб сейчас занят другим — переговорами с Джонни Годро. Пока не разрешится ситуация с лучшим бомбардиром клуба, «Флэймз» скованы на всех остальных фронтах.
Скорее всего, жёсткий великан снова сменит клуб и теперь, в отличие от предыдущих сезонов, сможет рассчитывать на долгосрочное соглашение с зарплатой около $ 4 млн. Предложения у него точно будут, среди возможных кандидатов называется «Сент-Луис».
Об этом нападающем в межсезонье вообще нет никаких новостей. В «Далласе» он провёл совсем немного времени и мало чем запомнился, хотя в «Детройте» выступал довольно неплохо. Вероятно, он вновь сменит команду. Почему бы не вернуться в «Тампу», где он начинал карьеру и проводил свои лучшие сезоны?
«Торонто» хотел обменять права на Михеева, чтобы не терять его бесплатно, но шансы на это тают с каждым часом. «Никогда не хочется полностью закрывать дверь, посмотрим, что случится. Если Михеев не останется в команде, то он провёл три великолепных года за “Торонто”, и для нас это отличная история. Он приехал к нам как свободный агент и сейчас сможет заработать денег», — заявил недавно генменеджер клуба Кайл Дубас.
Деньги должны быть очень приличными. Как сообщал инсайдер Пьер Лебрюн, Михеев будет просить зарплату от $ 4,75 до $ 5,5 млн за сезон. И отбоя от желающих у талантливого универсального нападающего, который сделал выходы «один в ноль» своей визитной карточкой, точно не будет.
Если Михеев уже практически точно покинет «Торонто», то у защитника Ильи Любушкина чуть больше шансов остаться в команде. «Мы бы хотели его сохранить, хотя для него выход на рынок будет большой возможностью. Однако мы будем рады, если сможем прийти к соглашению. Вопрос в том, сколько мы сможем потратить на него, учитывая его роль в команде», — сказал недавно Дубас. Но и на рынке свободных агентов недорогой защитник оборонительного плана для третьей пары способен найти себе работу.
Свечников-старший, на удивление, не получил квалификационного предложения от «Виннипега», где провёл один сезон, хотя свой контракт он отработал сполна. В 72 матчах он набрал 19 очков, хотя играл менее 11 минут в среднем за матч, и провёл 104 хита.
Силовой форвард для третьего-четвёртого звеньев, который способен забивать и при этом не будет дорого стоить. Думается, у нападающего не должно возникнуть проблем с поиском работы в НХЛ.
Елена Кузнецова