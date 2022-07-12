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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Американский журналист призвал «Питтсбург» не продлевать контракт с Малкиным

Журналист Pittsburgh Hockey Now Дэн Кингерски критически высказался о возможном переподписании российского нападающего Евгения Малкина клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

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Источник: AP 2022

«Это всего лишь бизнес. Всё просто и ясно. Если бы “Питтсбург” действовал только по зову сердца и раньше, то Ягр, вероятно, до сих пор выступал бы за клуб. Да и Марк-Андре Флёри также выступал бы в Питтсбурге до 50 лет. Эмоции хороши, когда они проявляются на льду. В офисах эмоции не работают», — приводит слова Кингерски Pittsburgh Hockey Now.

Кроме того, американский обозреватель указал на возраст и травматичность Малкина — форвард пропустил старт сезона из-за восстановления после травмы колена и присоединился к клубу лишь зимой. На основе этих факторов Кингерски призывал «Питтсбург» отказаться от идеи продлить соглашение с российским нападающим.

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