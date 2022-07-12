Привелись в движение: как россияне в НХЛ меняют клубы и контракты

Рынок свободных агентов в НХЛ открывается 13 июля. Слухов, связанных с российскими игроками, очень много. Пожалуй, главная интрига — возможный уход из «Питтсбурга» Евгения Малкина. Он отыграл в клубе 15 лет, но предложенный ему новый двухлетний контракт хоккеиста не устроил. А вот судьба Валерия Ничушкина и Александра Георгиева определена — в ближайшие сезоны они будут выступать в составе действующего обладателя Кубка Стэнли — «Колорадо».

Суперконтракт Ничушкина

В плей-офф Кубка Стэнли Валерий Ничушкин показал свои лучшие качества и помог «Колорадо» завоевать свой первый трофей с 2001 года. В финальной серии против «Тампы» он забил четыре шайбы и отдал две голевые передачи. После такого яркого перформанса вряд ли кто-то сомневался, что «Лавины» захотят удержать свою звезду на долгое время. В итоге так и вышло. Новое соглашение россиянина рассчитано на восемь лет и $49 млн.

Первые три сезона будет действовать полный запрет на обмен игрока, а потом Валерий сможет составить стоп-список из 12 команд, куда его не смогут обменять. При этом максимальная зарплата в год составит $8 млн, а в последний сезон, когда Ничушкину будет 35, он получит $2,8 млн.

Валерий Ничушкин | Источник: Reuters

— Подписание долгосрочного контракта с Вэлом (прозвище Ничушкина — «Известия») было для нас главным приоритетом в это межсезонье, поскольку он был одним из самых востребованных нападающих на открытом рынке, — сказал президент по хоккейным операциям «Лавин» Джо Сакик. — Он большой, сильный, быстрый, цепкий нападающий, который неустанно владеет шайбой. Он может играть на первой линии с нашими лучшими парнями, его можно перемещать вверх и вниз по амплуа. Он играет в большинстве, в меньшинстве, в любой ситуации, когда это необходимо.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в прогрессе Ничушкина за океаном большую роль сыграл главный тренер «Колорадо» Джаред Бернар.

— Валера заслужил такой контракт. Конечно, в НХЛ многое зависит от того, к кому вы попадете — тренеры и менеджеры бывают разные. Кому-то везет, а кого-то быстро меняют. Валере в этом вопросе повезло. Он удачно попал к тренеру, да и сам старался. Хороший ангел у него. За его труд ему воздалось, — отметил «Известиям» эксперт.

Повышение Георгиева и уход Самсонова

Одноклубником Ничушкина стал перешедший из «Рейнджерс» вратарь Александр Георгиев. Россиян не получал желаемого игрового времени в команде и был в тени Игоря Шестеркина. А клубу из Нью-Йорка требовалось освободить место под потолком зарплат, и при наличии в составе Шестеркина держать в запасе вратаря высокого уровня было бы неразумно.

Александр Георгиев | Источник: AP 2022

Напомним, что Георгиев перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2017/18 из финского ТПС. За пять лет россиянин так и не смог стать стабильным первым номером. В прошедшем сезоне он заменял травмированного Шестеркина в 33 играх регулярного чемпионата, отбил 89,8% бросков.

«Когда Георгиев был основным голкипером, он играл очень хорошо — сказал Джо Сакик. — Александр хотел получить шанс, и это произошло, он с нетерпением ждет этого вызова. Мне нравится то, что он играл в команде с большого рынка. Он может справиться с давлением и прочими вещами. Мы рады за него. У “Колорадо” появился отличный первый номер».

В клубе Александра Овечкина, «Вашингтоне», вратари откровенно не справились со своей работой в плей-офф, и руководство «Столичных» решилось на кардинальные изменения. Агрессивную политику по смене вратарской линии «Вашингтон» начал в день драфта, обменяв Витека Ванечека в «Нью-Джерси». Казалось бы, что «Кэпс» оставят Илью Самсонова, но в клубе посчитали иначе.

Прошлым летом, после окончания контракта новичка, Самсонову дали лишь однолетнее соглашение на $2 млн — показатель того, что в «Вашингтоне» не рисковали и хотели проверить, на что все-таки способен российский вратарь. Как выяснилось, ожиданий он не оправдал. В «Вашингтоне» решили не делать Самсонову квалификационное предложение — Илья выходит на рынок неограниченно свободных агентов. Проблем с поиском нового клуба быть не должно — в лиге хватает команд с проблемной вратарской линией.

Переезд Романова и Малкина

«Монреаль» не торопился переподписывать российского защитника Александра Романова. В этом сезоне он смог закрепиться в составе «Канадиенс», провел 79 игр и получал в среднем чуть больше 20 минут игрового времени. Но канадский клуб не стал его удерживать, обменяв в «Айлендерс». Взамен «Монреаль» получил выбор в 1-м раунде драфта (13-й общий), который тут же отправили в «Чикаго» в обмен на форварда Кирби Дака.

Александр Романов | Источник: РИА "Новости"

— Мы воспользовались возможностью заполучить 22-летнего защитника для топ-4, — заявил генеральный менеджер команды из Нью-Йорка Лу Ламорелло. — Мы достаточно играли против него, чтобы узнать его и увидеть, что он может дать команде. Потрясающий менталитет, потрясающий соревновательный дух. Мы чувствовали, что это правильное решение. Мы искали защитника и посчитали, что тех, кто нас заинтересовал на драфте, выбрали бы до нас. Решение не было сложным. Романов растет и имеет большой потенциал стать лучше.

Соглашение Романова с «Айлендерс» будет действовать только в сезоне-2022/23. Но место под потолком у этого клуба есть, поэтому новый контракт — дело времени. Качественный вратарь у команды тоже есть — в клубе в восторге от игры Ильи Сорокина, с которым Романов успел поиграть вместе в ЦСКА.

Евгений Малкин | Источник: AP 2022

Похоже, придется менять клубную прописку и Евгению Малкину. По сообщениям инсайдеров переговоры игрока с «Питсбургом» зашли в тупик. Журналист TSN Даррен Дрегер сообщает о том, что российский форвард решил выйти на рынок свободных агентов: «Малкин никогда не был свободным агентом и хочет посмотреть, какие у него есть варианты». При этом среди возможных вариантов продолжения карьеры нападающего называются «Рейнджерс» и «Вашингтон».

На возможную связку Малкина с Овечкиным в клубе НХЛ было очень любопытно посмотреть.