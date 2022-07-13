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00:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Фетисов призвал Малкина отказаться от возвращения в Россию

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина отказаться от возвращения в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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Источник: AP 2022

«В НХЛ такие игроки — на вес золота. Малкин — ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено», — заявил Фетисов. Он назвал Малкина одним из лучших игроков современного хоккея, и посчитал, что россиянин сможет помочь любой команде в завоевании Кубка Стэнли.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон. Отмечалось, что, несмотря на внешнее спокойствие, Малкин разочарован ходом переговоров и подавлен ситуацией.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».

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