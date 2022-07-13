Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»

ТАСС, 13 июля. Российский нападающий Евгений Малкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург». Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года, средняя годовая зарплата Малкина составит $6,1 млн.

«Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ, — заявил генменеджер “Питтсбурга” Рон Хекстолл, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ. — Его хоккейное резюме и индивидуальные достижения красноречиво говорят о нем как об игроке, мы очень рады наблюдать, как он продолжает свое замечательное наследие в Питтсбурге».

В 2013 году Малкин подписал восьмилетний контракт с «Питтсбургом» на общую сумму $76 млн, который начал действовать с сезона-2014/15, 13 июля россиянин мог стать неограниченно свободным агентом. Ранее портал The Athletic («Атлетик») сообщил, что клуб попросил нападающего пойти на понижение зарплаты с $9,5 до $5 млн в год и ограничить срок контракта тремя годами.

Ранее «Питтсбург» подписал новый контракт с 35-летним защитником Крисом Летангом, соглашение рассчитано на шесть лет. Малкин и Летанг занимают второе и третье места соответственно по количеству игр в составе «Питтсбурга» (981 и 941), уступая только капитану команды Сидни Кросби (1 108).