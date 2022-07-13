Новый контракт Малкина с «Питтсбургом»: расклад по выплатам и полный запрет на обмен в четырех сезонах

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявил о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

По информации источника, зарплата нападающего по годам распределится следующим образом: 8 миллионов (включая подписной бонус 4 миллиона), 6 миллионов, 5,6 миллиона, 4,8 миллиона (включая подписной бонус 3,8).

Отмечается, что в каждом из четырех сезонов будет действовать полный запрет на перемещения.