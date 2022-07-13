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11:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый контракт Малкина с «Питтсбургом»: расклад по выплатам и полный запрет на обмен в четырех сезонах

В новом контракте нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с клубом есть полный запрет на обмен во всех четырех сезонах, сообщает Cap Friendly.

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Источник: AP 2022

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявил о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

По информации источника, зарплата нападающего по годам распределится следующим образом: 8 миллионов (включая подписной бонус 4 миллиона), 6 миллионов, 5,6 миллиона, 4,8 миллиона (включая подписной бонус 3,8).

Отмечается, что в каждом из четырех сезонов будет действовать полный запрет на перемещения.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Кубке Стэнли у него шесть (3+3) баллов в семи встречах.

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