Малкин остается! Легендарный нападающий подписал новый контракт с «Питтсбургом»

Казалось, что эпоха Евгения Малкина в «Питтсбурге» уже завершена. Он то отписывался от соцсетей клуба, то подписывался снова, а в клубе прямо говорили, что согласовать условия нового соглашения с ветераном «Пингвинз» не получалось. Инсайдеры называли среди претендентов на Малкина «Рейнджерс», «Вашингтон» и даже «Тампу», но за несколько часов до открытия рынка свободных агентов пришла сенсационная новость — Малкин все-таки подписал новый контракт с «Питтсбургом»! Да еще и на четыре года.

Зарплата Малкина составит 6,1 миллиона долларов в год — неплохой контракт для хоккеиста, которому 36 лет, а медицинская книжка заполнена записями о травмах. Зарплата россиянина по годам распределится так — 8 миллионов (включая 4 миллиона авансом), 6, а затем 5,6 и 4,8 (включая 1 миллион авансом). При этом в контракте Евгения есть пункт о полном запрете на обмен в течение всего срока соглашения, а это автоматически говорит о том, что карьеру Малкин, скорее всего, завершит в «Питтсбурге». По крайней мере, свою карьеру в НХЛ.

Желание Малкина продолжить играть за «Питтсбург» было понятно, он даже писал в соцсетях подписавшему новый контракт с клубом Крису Летангу, что не хочет играть против него. В итоге все три суперветерана — Летанг, Малкин и Сидни Кросби — остаются в «Пингвинз». Вот только о больших задачах клубу, похоже, придется забыть.

Для вас не будет большим открытием, что лучшие годы Малкина и Летанга давно позади. Да и Кросби уже не так хорош, как еще года три-четыре назад. В команде есть качественные нападающие Гюнцель, Зукер, Ракелль, Раст, неплохие защитники Дюмулин и Марино. Но первый раунд плей-офф — потолок для этой команды, что показал и минувший сезон.