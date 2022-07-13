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11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали имя человека, повлиявшего на переговоры Малкина с «Питтсбургом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби положительно повлиял на ход переговоров о новом контракте между клубом и российским хоккеистом Евгением Малкиным, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2022

В среду 35-летний нападающий договорился о новом соглашении с «Пингвинз» на четыре года. Средняя зарплата россиянина составит 6,1 миллиона долларов за сезон (общая сумма контракта — 24,4 миллиона). Ранее агент Малкина сообщал, что игрок готовится 13 июля выйти на рынок свободных агентов.

«Несколько недель назад Кросби посетил дом Малкина во Флориде, а также вмешался во вторник, когда россиянин, чувствуя себя оскорбленным и ненужным во время затянувшихся переговоров с “Пингвинз” о новом контракте, заявил своему агенту о желании выйти на рынок свободных агентов», — сообщает издание.

В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на восемь лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 миллионов долларов. Малкин 13 июля стал бы неограниченно свободным агентом.

Малкину 35 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1146 очков (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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