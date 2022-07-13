СМИ узнали имя человека, повлиявшего на переговоры Малкина с «Питтсбургом»

В среду 35-летний нападающий договорился о новом соглашении с «Пингвинз» на четыре года. Средняя зарплата россиянина составит 6,1 миллиона долларов за сезон (общая сумма контракта — 24,4 миллиона). Ранее агент Малкина сообщал, что игрок готовится 13 июля выйти на рынок свободных агентов.

«Несколько недель назад Кросби посетил дом Малкина во Флориде, а также вмешался во вторник, когда россиянин, чувствуя себя оскорбленным и ненужным во время затянувшихся переговоров с “Пингвинз” о новом контракте, заявил своему агенту о желании выйти на рынок свободных агентов», — сообщает издание.

В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на восемь лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 миллионов долларов. Малкин 13 июля стал бы неограниченно свободным агентом.