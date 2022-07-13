Агент Бабаев: Капризов перенес операцию и проводит реабилитацию в Германии

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. Он перенес операцию 10 дней назад, после этого есть процесс реабилитации. Как понимаю, он проводит реабилитацию в Германии, это займет около двух-трех недель. Потом он переезжает в Америку, занимается с местными докторами и готовится к сезону.



Он — студент, у него есть отсрочка от армии, у него есть справка, позволяющая не служить. Он ничего не нарушал. Никаких переживаний у него нет, я его знаю, ни никакие подводные течения он не пойдет, в этом нет смысла», — сказал известный хоккейный агент в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».