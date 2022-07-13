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13:19 (мск), источник: Sport24

Агент Бабаев: Капризов перенес операцию и проводит реабилитацию в Германии

Агент Шуми Бабаев высказался о сообщениях по поводу места нахождения нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова и проблем 25-летнего хоккеиста с воинской службой.

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Источник: AP 2022

«То, что раздувают сейчас, не соответствует действительности. Он перенес операцию 10 дней назад, после этого есть процесс реабилитации. Как понимаю, он проводит реабилитацию в Германии, это займет около двух-трех недель. Потом он переезжает в Америку, занимается с местными докторами и готовится к сезону.

Он — студент, у него есть отсрочка от армии, у него есть справка, позволяющая не служить. Он ничего не нарушал. Никаких переживаний у него нет, я его знаю, ни никакие подводные течения он не пойдет, в этом нет смысла», — сказал известный хоккейный агент в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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