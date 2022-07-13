У Малкина все будет хорошо. Но у «Питтсбурга» нет реальных шансов на кубок

Лидерам команды — в категории 35+.

Примерно за полсуток до открытия рынка свободных агентов счастливо разрешился один из самых его важных вопросов — Евгений Малкин остался в «Питтсбурге» еще на четыре года. Его новый контракт, по которому нападающий заработает 24,4 миллиона долларов, включает пункт о полном запрете на обмен.

Уход Малкина, казавшийся неизбежным еще вчера, сразу воспринимался как дичайший нонсенс. Любимец Марио Лемье, живая клубная легенда, обладатель большого количества индивидуальных и командных призов не должен покидать «Пингвинз» с осадком на душе из минимальных разногласий по сроку нового соглашения.

Североамериканские коллеги утверждают, что в последний момент в дело вмешался капитан команды Сидни Кросби. Он сделал все, чтобы удержать своего лучшего партнера по атаке, с которым прошел бок о бок в радости и горе более полутора десятка лет. Руководство клуба все-таки согласилось на основное условие игрока, выписав ему требуемые четыре года вместо компромиссных трех.

Однако автор The Athletic Роб Руссо, основываясь на своих источниках, уверен, что Малкин со своим агентом Джей Пи Барри сами пошли ва-банк, не оставив генеральному менеджеру Рону Хекстоллу место для выбора. Расставание с русским ветераном расстроило бы почти всех, кто причастен к клубной организации, поэтому потенциально очень шумный скандал был потушен в самый последний момент.

Фраза про «сказку с счастливым концом» в нынешней ситуации полностью неуместна. У Малкина все будет хорошо, но в своем нынешнем виде «Питтсбург» остается крепкой командой без реальных шансов побороться за Кубок Стэнли. Тройка лидеров и старожилов, на которой держится коллектив — Кросби, Малкин и недавно подписанный еще на шесть лет защитник Крис Летанг, находится в возрастной категории «35 плюс». Крайне сомнительно, что у ветеранов при всем уважении к их опыту и мастерству еще остались ресурсы, чтобы в плей-офф обыгрывать на Востоке мощную «Тампу» и прогрессирующие «Рейнджерс», «Флориду», «Каролину», «Торонто». Команда находится в точке, которая идет к угасанию.

С медийной точки зрения сюжет «Малкин в новом клубе» был бы невероятно интересным. Жаль, что мы так и не узнаем, как бы он проявил себя, расставшись с Кросби и К. Россиянин сделал все, чтобы остаться в зоне комфорта. Выглядел процесс не слишком симпатично. Но это именно тот случай, когда игрока сложно осуждать. Никто не будет по доброй воле покидать любимую работу, где ты невероятно успешен и почти все тебя от души обожают много лет. На месте Малкина хотел бы оказаться любой профессиональный спортсмен. Провести долгую карьеру в НХЛ в одном клубе — это достижение.