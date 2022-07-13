Сергачёв стал самым дорогим русским защитником в истории НХЛ

Отметим, что хоккеист станет лучшим среди российских защитников как по среднегодовой зарплате, так и по общей сумме соглашения. Его кэпхит составит $ 8,5 млн, за восемь лет контракта он заработает $ 68 млн. Прежде рекорд по обоим показателям принадлежал защитнику «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову: общая сумма его контракта составляет $ 40,5 млн, зарплата за год — $ 6,75 млн.