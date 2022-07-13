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21:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергачёв стал самым дорогим русским защитником в истории НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, подписавший новый контракт с клубом, стал самым высокооплачиваемым игроком обороны из России в истории НХЛ.

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Источник: AP 2022

Отметим, что хоккеист станет лучшим среди российских защитников как по среднегодовой зарплате, так и по общей сумме соглашения. Его кэпхит составит $ 8,5 млн, за восемь лет контракта он заработает $ 68 млн. Прежде рекорд по обоим показателям принадлежал защитнику «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову: общая сумма его контракта составляет $ 40,5 млн, зарплата за год — $ 6,75 млн.

Напомним, новое соглашение Сергачёва вступит в силу лишь с сезона-2023/2024. Россиянин выступает за «Тампу» пять лет — после обмена из «Монреаль Канадиенс» в 2017 году. За это время он выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021).

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