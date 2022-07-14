Российский защитник Задоров продлил контракт с «Калгари Флэймз»

В минувшем сезоне Задоров в составе «Калгари» набрал рекордные в карьере 22 очка (4 шайбы + 18 результативных передач) в 74 матчах регулярного чемпионата, еще трижды он ассистировал в 12 играх плей-офф.

Летом 2021 года россиянин был обменян в «Калгари» из «Чикаго» на право выбора в третьем раунде драфта−2022. Ранее он также выступал за «Баффало» и «Колорадо». В общей сложности на счету россиянина 485 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 105 очков (27+78).