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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский защитник Задоров продлил контракт с «Калгари Флэймз»

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский защитник Никита Задоров подписал новый контракт с «Калгари Флэймз», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Источник: Reuters

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два сезона. Его среднегодовая зарплата составит 3,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Задоров в составе «Калгари» набрал рекордные в карьере 22 очка (4 шайбы + 18 результативных передач) в 74 матчах регулярного чемпионата, еще трижды он ассистировал в 12 играх плей-офф.

Летом 2021 года россиянин был обменян в «Калгари» из «Чикаго» на право выбора в третьем раунде драфта−2022. Ранее он также выступал за «Баффало» и «Колорадо». В общей сложности на счету россиянина 485 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 105 очков (27+78).

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